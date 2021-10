I dati sulla pandemia Coronavirus, in Italia 2.535 nuovi casi e 30 decessi. Il tasso di positività sale all'1,1% Effettuati 222.385 tamponi. Aumentano i ricoveri, in lieve calo le terapie intensive

Condividi

Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si sono registrati, a fronte di 222.385 test effettuati.. Ieri i casi erano stati 3.725 con 24 decessi e 403.715 tamponi.Il rapporto tra nuovi casi e tamponi eseguiti sale all', contro il precedente 0.9%.Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 2.917 pazienti, con un aumento di 103 casi rispetto a ieri. Di questi, in terapia intensiva sono 338, con una diminuzione di 3 unità. In isolamento domiciliare si trovano 71.737 persone, 224 in meno nelle ultime 24 ore. Tra dimessi e guariti si contano 4.537.210 persone, in aumento di 2.626 unità.Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 74.654 casi, cioè 121 in meno rispetto all'ultimo rilevamento. I deceduti sono 30 nelle ultime 24 ore per un totale di 131.856 vittime del Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 4.743.720 (+2.535). I test/tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 222.385, cioè 181.330 in meno rispetto al giorno precedente.Le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi casi giornalieri sono(+443),(+386),(+362),(+253),(+220),(+211),(+119).