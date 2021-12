I numeri della pandemia Coronavirus. In Italia 15.021 nuovi casi e 43 morti. Tasso di positività al 2,9% Effettuati 525.108 tamponi. Aumentano gli ospedalizzati (+173) e le terapie intensive (+4)

Condividi

Secondo il bollettino odierno (05 dicembre 2021) dei dati del ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia, nelle ultime 24 ore si sono registrati, a fronte di 525.108 tamponi effettuati.Ieri i casi erano stati 16.632 con 75 decessi e 636.592 tamponi. Il(rapporto tra nuovi casi e tamponi eseguiti) sale al, contro il precedente 2,6%.Il totale degliin Italia è di 6.333 pazienti, con un aumento di 173 casi rispetto a ieri. Di questi, insono 736, con un aumento di 4 unità. In isolamento domiciliare si trovano 225.667 persone, 8.109 in più nelle ultime 24 ore. Tra dimessi e guariti si contano 4.742.887 persone, in aumento di 6.685 unità.Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 232.000 casi, cioè 8.282 in più rispetto all'ultimo rilevamento. I deceduti sono 134.195 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 5.109.082 (+15.021). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 525.108, cioè 111.484 in meno rispetto al giorno precedente.Le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi casi giornalieri sono(+2.628),(+2.219),(+1.707),(+1.549),(+1.325).I nuovi contagi nelle altre regioni:(+906),(+870),(+669),(+595),(+486),(+474),(+369),(+248),(+228),(+197),(+196),(+133),(+123),(+59),(+24),(+16).