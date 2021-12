I dati sulla pandemia Coronavirus, in Italia 36.293 nuovi casi e 146 morti. Tasso di positività al 4,7% Effettuati 779.303 tamponi. Aumentano ricoveri (+161), in lieve calo le terapie intensive (-2)

Secondo l'aggiornamento odierno (22 dicembre 2021) dei dati del ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia, nelle ultime 24 ore si sono registrati, a fronte di 779.303 tamponi effettuati.Ieri i casi erano stati 30.798 con 153 decessi e 851.865 tamponi. Il(rapporto tra nuovi casi e tamponi eseguiti) sale al, contro il precedente 3,6%.Il totale degliin Italia è di 9.554 pazienti, con un aumento di 161 casi rispetto a ieri. Di questi, insono 1.010, con una diminuzione di 2 unità. In isolamento domiciliare si trovano 393.175 persone, 18.424 in più nelle ultime 24 ore. Tra dimessi e guariti si contano 4.933.663 persone, in aumento di 17.595 unità.Il totale degliin Italia è dicasi, cioè 18.585 in più rispetto all'ultimo rilevamento. I decessi sono 136.077 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 5.472.469 (+36.293). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 779.303, cioè 72.562 in meno rispetto al giorno precedente.Questi i dati relativi alle Regioni:: 10.569 casi, 21 decessi: 4.522 casi, 20 decessi: 3.290 casi, 8 decessi: 2.650 casi, 7 decessi: 2.497 casi, 8 decessi: 2.068 casi, 22 decessi: 2.038 casi, 5 decessi: 1.410 casi, 17 decessi: 1.129 casi, 9 decessi: 952 casi, 0 decessi: 937 casi, 12 decessi: 836 casi, 3 decessi: 677 casi, 0 decessi: 676 casi, 7 decessi: 632 casi, 3 decessi: 399 casi, 2 decessi: 392 casi, 1 decessi: 304 casi, 0 decessi: 165 casi, 0 decessi: 83 casi, 1 decessi: 67 casi, 0 decessi