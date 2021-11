I dati sulla pandemia Coronavirus, in Italia 6.032 nuovi casi e 68 morti. Tasso di positività a 0,9% Effettuati 645.689 tamponi. In aumento ricoveri (+80) e terapie intensive (+6)

Secondo l'aggiornamento odierno dei dati del ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia, nelle ultime 24 ore si sono registrati, a fronte di 645.689 tamponi effettuati.Ieri i casi erano stati 4.197 con 38 decessi e 249.115 tamponi. Il(rapporto tra nuovi casi e tamponi eseguiti) scende allo, contro il precedente 1.7%.Il totale degliin Italia è di 3.857 pazienti, con un aumento di 80 casi rispetto a ieri. Di questi, insono 421, con un aumento di 6 unità. In isolamento domiciliare si trovano 96.348 persone, 1.350 in più nelle ultime 24 ore. Tra dimessi e guariti si contano 4.586.009 persone, in aumento di 4.613 unità.Il totale degli, con 100.205 casi, cioè 1.430 in più rispetto all'ultimo rilevamento. I deceduti sono 68 nelle ultime 24 ore per un totale di 132.491 vittime del Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 4.818.705 (+6.032). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 645.689, cioè 396.574 in più rispetto al giorno precedente.Le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi casi giornalieri sono(+883),(+849),(+773),(+504),(+493),(+458),(+418).Ricoveri in terapia intensiva per Covid sopra la soglia del 10% in Friuli Venezia Giulia e nelle Marche. È quanto emerge dall'aggiornamento di Agenas secondo le rilevazioni sui dati dell'8 novembre. In dettaglio, in Fvg i ricoveri in intensiva sono in salita di un punto all'11%, stessa percentuale - con dato invariato - delle Marche. A livello nazionale si registra un aumento del +1% dei ricoveri in intensiva al 5%, stabili al 6% quelli in area non critica