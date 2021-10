Il sindaco di Trieste valuta un'ordinanza anti assembramento Campania: De Luca proroga obbligo mascherine anche all'aperto fino al 31/12 In Campania obbligo di mascherine sino al 31 dicembre quando non possa essere garantito il distanziamento. A Trieste possibile ordinanza per limitare i contagi

Condividi

Prorogato fino al prossimo 31 dicembre, nel territorio della Regione Campania, l'obbligo di indossare le mascherine anche all'esterno. Lo ha disposto il presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, con una ordinanza che è stata firmata oggi.L'obbligo della mascherina, per contenere il diffondersi del virus del Covid11, scatta, anche all'esterno, laddove - si legge nell'ordinanza, "si configurino assembramenti o affollamenti e in ogni situazione in cui non possa essere comunque garantito il distanziamento interpersonale".Intanto anche il sindaco di Trieste corre ai ripari visto l'aumento dei contagi da Covid. "Sto valutando se è possibile emanare un'ordinanza di divieto di assembramento, perché se torniamo in zona gialla è un disastro per la città". Così il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, preoccupato per l'aumento di contagi da Covid registrati in città, molti dei quali collegati alle manifestazioni no Green pass di queste ultime settimane. "Premesso il diritto di manifestare garantito dalla Costituzione - ha precisato Dipiazza - c'è il problema dei contagi. Se la posso fare questa ordinanza la farò con "il divieto di assembramento. Ora devo verificare con gli uffici e la Prefettura".