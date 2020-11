Perugia Coronavirus: il cardinale Bassetti trasferito in terapia intensiva Lo spostamento è avvenuto nella notte, dopo il cambiamento dei parametri vitali. "Vigile e collaborante" emerge dal bollettino medico

"Nel corso della notte modifiche dei parametri vitali hanno indotto i sanitari al trasferimento del cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia e presidente della Conferenza episcopale Italiana, dalla degenza ordinaria di Medicina d'urgenza Covid 1 alla terapia intensiva 2": lo spiega l'Azienda ospedaliera di Perugia in un bollettino medico relativo alle condizioni del presidente della Cei. "Attualmente il cardinale è vigile e collaborante - riferisce l'ospedale -, sotto attento monitoraggio multiparametrico delle funzioni vitali e sottoposto a tutte le terapie mediche del caso".I sanitari dell'Azienda ospedaliera di Perugia emetteranno all'occorrenza nuovi bollettini medici sulle condizioni di salute dell'Arcivescovo. Il Consiglio episcopale permanente, riunito oggi in sessione straordinaria (in videoconferenza), "accompagna con vicinanza, affetto e preghiera il Cardinale Presidente", fa sapere ancora la Cei. "I vescovi assicurano il sostegno per Lui e per tutti gli ammalati e ringraziano i medici, gli operatori sanitari e quanti si prendono cura dei sofferenti. Il conforto e la presenza dello Spirito Santo sostengano quanti oggi sono duramente provati dalla malattia. Il Signore Risorto non farà mancare la sua rassicurante presenza".Proprio al Consiglio episcopale è rivolto l'ultimo pensiero del cardinale Bassetti prima del trasferimento in intensiva. "E' un momento di dolore per tanti! In questi mesi ho avuto modo di condividere la fatica e la stanchezza di un tempo inedito che sta interessando l'umanità intera. Eppure e nonostante tutto, continua a operare la bellezza del Mistero che si fa dono. Anche quando tutto sembra finito, c'è uno spiraglio di luce che continua a indicare il cammino".Fedeli e sacerdoti della diocesi di Perugia guidata dal cardinale Gualtiero Bassetti si ritirano in preghiera alla Madonna delle Grazie per chiedere la guarigione del porporato le cui condizioni si sono aggravate nella notte tanto da richiedere il trasferimento in terapia intensiva nell'ospedale della città. "L'intera comunità diocesana vive con apprensione questo momento di prova per il suo pastore Gualtiero. E' commovente apprendere che in tante comunità parrocchiali, famiglie religiose e di vita contemplativa, associazioni, gruppi e movimenti ecclesiali laicali si elevano preghiere al Signore per una pronta guarigione del nostro cardinale, ricordando anche tutti coloro che sono a lui accomunati da questa malattia e quanti si prendono cura di loro", dice il vescovo alla Madonna delle Grazie ausiliare di Perugia-Città della Pieve, mons. Marco Salvi.Da qui l'annuncio :"I canonici del Capitolo della cattedrale di San Lorenzo si raccoglieranno in preghiera assieme ai fedeli che potranno farlo, nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio da Covid-19, davanti alla venerata immagine della Madonna delle Grazie, tanto cara ai perugini, per la recita della novena alla Beata Vergine scritta e recitata dallo stesso cardinale Bassetti durante la prima fase acuta della pandemia, nella scorsa primavera".