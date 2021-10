Coronavirus

2021/10/22 15:25

Il bollettino del ministero della Salute Coronavirus, 3.882 nuovi casi e 39 morti da ieri in Italia. Tasso di positività a 0,8% In calo i pazienti in terapia intensiva (-13), in lieve crescita i ricoveri ordinari (+4)

Brusaferro: in Italia c'è situazione di controllo pandemia

Iss: leggero aumento dell'Rt a 0,86, incidenza dei casi Covid ferma a 29 Condividi Tutti i dati aggiornati in Italia e nel mondo



Prosegue anche oggi la lieve risalita della curva della pandemia in Italia. Sono 3.882 i nuovi contagi da Coronavirus e 39 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Lo comunica il ministero della Salute.



Il tasso di positività è in lieve aumento a 0,8%. I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore sono 487.218.



Ieri erano stati registrati 3.794 nuovi contagi con 574.671 tamponi - indice di positività a 0,66% - e 36 vittime.



In calo i pazienti in terapia intensiva: sono 343, 13 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.443, rispetto a ieri sono 4 in più.



Con i decessi registrati oggi il totale sale a 131.763 vittime dall'inizio dell'epidemia.



Gli attualmente positivi al Covid sono 73.729, secondo i dati del ministero della Salute, 21 in meno nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.733.557. I dimessi e i guariti sono invece 4.528.065, con un incremento di 3.861 rispetto a ieri.



