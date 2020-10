Ginevra Coronavirus, Oms: nessuno vuole altri lockdown, dobbiamo fare la nostra parte "Tutti dobbiamo fare compromessi e sacrifici", ha detto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus in conferenza stampa. La scorsa settimana si è registrato il più alto numero di casi di Covid 19 mai registrati

"Nessuno vuole altri lockdown ma se vogliamo evitarli, dobbiamo tutti fare la nostra parte. Non possiamo avere la ripresa economica che vogliamo e vivere le nostre vite come facevamo prima della pandemia da Covid-19".Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Possiamo mantenere i nostri figli a scuola, possiamo mantenere aperte le imprese, possiamo preservare vite e mezzi di sussistenza, ma tutti dobbiamo fare compromessi e sacrifici", ha aggiunto."La scorsa settimana ha visto il numero più alto di casi Covid-19 segnalati finora. Molti Paesi dell'emisfero settentrionale stanno assistendo a un preoccupante aumento dei casi e dei ricoveri. E le unità di terapia intensiva si stanno riempiendo al massimo in alcuni luoghi, in particolare in Europa e Nord America", ha detto ancora il direttore generale dell'Oms nel briefing a Ginevra sulla pandemia di Covid-19.L'Organizzazione mondiale della Sanità ha anche rivolto un appello alla solidarietà mondiale nella distribuzione del futuro vaccino contro il Covid-19. In un discorso trasmesso via video in occasione dell'apertura del Vertice mondiale sulla salute, a Berlino, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha detto che l'unico modo per superare la pandemia è farlo tutti insieme e assicurarsi che i Paesi più poveri abbiano un accesso equo al vaccino."E' naturale che i Paesi vogliano prima proteggere i propri cittadini, ma se e quando disporremo di un vaccino efficace, dovremo anche usarlo in maniera efficace. E il modo migliore per farlo è vaccinare determinate persone in tutti i Paesi piuttosto che tutti in alcuni Paesi". "Sia chiaro: il nazionalismo vaccinale prolungherà la pandemia, non la ridurrà".