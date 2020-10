In primavera confidiamo fuori da pandemia Covid. Conte: "Non c'è palla di vetro, numeri preoccupanti. Stiamo valutando se intervenire ancora" "L'impennata dei contagi rischia di mettere in crisi anche la didattica in presenza a scuola, ci sono dei presidenti di regione che hanno preso misure più restrittive, ma non è quello il nostro obiettivo" spiega il premier. "Sulle chiusure si è già in ritardo almeno di due settimane. Quanto meno in alcune regioni sarebbe necessario chiudere prima" avverte Andrea Crisanti, docente di microbiologia all'Università di Padova

"Abbiamo adottato un quadro misure restrittive e a livello regionale ci sono dei governatori che stanno adottando misure ancora più restrittive" ma dopo gli aggiornamenti di ieri sul ritmo di crescita dei contagi da coronavirus "ci stiamo confrontando con gli esperti e valutando se intervenire ancora". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervistato, on line, alla festa del Foglio quotidiano. E aggiunge: "In primavera inoltrata confidiamo di essere venuti a capo di questa situazione e speriamo che qualche mese prima usciremo dalla curva più preoccupante"."L'impennata dei contagi rischia di mettere in crisi anche la didattica in presenza a scuola, ci sono dei presidenti di regione che hanno preso misure più restrittive, ma non è quello il nostro obiettivo, noi vogliamo difendere, speriamo fino alla fine, la didattica in presenza" sottolinea Conte. "Ma siamo vigili sull'obiettivo primario che è la salvezza del Paese e la tutela della salute e la protezione del tessuto economico", sottolinea. Il premier - proprio per valutare la situazione Covid nelle scuole - sta partecipando ad una riunione con i capi delegazione al governo, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, il ministro Francesco Boccia, gli esperti del Cts."Ho chiesto se c'è la possibilità di confrontarsi con il Parlamento perchè è un'esigenza del Governostesso quando ci sono decisioni da assumere in tempi rapidi. Se avessimo un tavolo di confronto certificato dal Parlamento, il Governo sarebbe ancora più sereno nel prendere decisioni che coinvolgono tutti gli attori"."Ci sono delle criticità, le abbiamo registrate, io non le ho negate. Abbiamo visto che soprattutto in alcune fasce orarie, in alcune grandi città ci sono delle criticità. Anche qui abbiamo investito. Ammettiamo che c'è criticità: in alcune fasce orarie e in alcune città ci sono dei momenti in cui le distanze non si riescono proprio a rispettare" sottolinea Conte. Poi prosegue: "Ma sapete cosa significa rispettare le distanze quelle di massima precauzione all'interno di un vagone di una metro o di un autobus? Significa triplicare, quintuplicare, decuplicare il numero dei vagoni degli autobus. Sapete quali sono le cifre? Sono miliardi e miliardi che non possiamo neppure immaginare. Ovviamente abbiamo lavorato per ricorrere al noleggio, investito 300 milioni"."Abbiamo avuto una video conferenza con i leader europei. Ci sono contratti sottoscritti che prevedono delle consegne, c'e' un'agenzia europea che ha già iniziato la rolling review. Noi confidiamo di averlo per dicembre ma solo alcune dosi quindi dovremo fare un piano per intervenire sulle fasce più fragili o esposte al rischio di contrarre il virus. Per avere tutte le dosi per contrastare la pandemia dovremo sicuramente aspettare primavera" spiega il premier."I sussidi li prendiamo tutti. Noi abbiamo una impostazione diversa dalla Spagna perchè vogliamo avvalerci anche dei prestiti in quanto ci tornano utili per realizzare il progetto riformatore del paese. Abbiamo carenze di strutture, dobbiamo correre di più della media europea e la crisi deve tramutarsi in opportunità con un modello di sviluppo sostenibile. Non ci interessano solo gli indici economici, ma anche la qualità della vita dei cittadini"."La riforma dell'articolo 18 non è sul tavolo non è all'ordine del giorno" ha spiegato il premier. "Ieri il governo ha deciso il blocco dei licenziamenti e ha messo sul piatto la cassa integrazione covid gratuita fino a fine marzo. Le misure di protezione sono necessarie, tanti economisti hanno additato l'Italia come un modello"."Quando andremo a fare un piano, potremo integrare lo smart working nel disegno di una pubblica amministrazione efficiente" prosegue Conte."Se crediamo nell'uomo, nel senso di umanità, si può essere ottimisti. Perché anche una pandemia può essere una esperienza unica e speriamo irripetibile. Speriamo che sia un'esperienza trasformativa e che alla fine di tutto potremo anche fare la lista degli errori, ma l'importante è che cercheremo di cogliere da quest'esperienza uno stimolo per essere persone migliori" conclude Conte."Sulle chiusure si è già in ritardo almeno di due settimane. Quanto meno in alcune regioni sarebbe necessario chiudere prima". Così Andrea Crisanti, docente di microbiologia all'Università di Padova. E aggiunge: "Ora stiamo inseguendo l'epidemia, speriamo che non sia troppo tardi. Se mercoledì non vedremo dati differenti, sarà finita. Si andrà per forza a lockdown, magari in una forma meno severa di marzo. Ma qualcosa sarà inevitabile fare".Il Presidente dell'Istituto superiore di sanità,, ieri ha ricordato: "Censiamo un Rt nazionale ancora in crescita, sempre riferito alla scorsa settimana, ribadiamo che gli effetti del recente Dpcm non li possiamo ancora vedere. L’Rt si aggira intorno a 1,7. Tutte le regioni sono sopra all’1 e alcune lo sono di molto. Siamo nello scenario 3 ma verso il 4. Alcune regioni hanno già raggiunto lo scenario 4"."Chiusure non come a marzo, ma attenti alla terza ondata". Lo dice Luca Richeldi, componente del Cts, secondo il quale "ha senso aspettare qualche giorno per vedere se avranno effetto le misure prese con gli ultimi Dpcm". Intervistato dal Sole 24 Ore, Richeldi spiega: "Se i numeri saranno ingestibili allora bisogna pensare a misure più decise a livello nazionale, non un lockdown come quello di marzo ma a un intervento sostenibile a medio termine perchè l'inverno è lungo e non si può escludere che poi ci sia anche una terza ondata del Covid.I numeri sono preoccupanti come quelli che si vedono in altri Paesi europei, ma possiamo provare ancora a gestire l'urto cercando di abbassare la pressione sugli ospedali. Dobbiamo anche essere pronti a misure più decise" anche se - per quanto riguarda la scuola - "vale la pena salvare un ambito che ha una importanza dal punto di vista sociale soprattutto per i più piccoli" perchè "abbiamo strumenti che funzionano e ci abbiamo investito tanto" perciò "per gli studenti più grandi la didattica a distanza è un'opzione valida"."La situazione è sempre più preoccupante. In questo fine settimana state il più possibile a casa e limitate gli incontri anche con familiari ed amici allo stretto indispensabile. I nostri morti ricordiamoli nel cuore e nella mente e non affollando i cimiteri". E' l'appello di Massimo Galli, primario all'ospedale Sacco di Milano e docente all'università degli Studi del capoluogo lombardo, su Twitter."Questa settimana avevamo previsto e stiamo andando verso quota 20mila casi circa". A riferire il dato è stato il direttore generale dell'Ats Milano Città metropolitana, Walter Bergamaschi. L'andamento mostra "una fiammata nella prima settimana del mese di ottobre e poi un raddoppio la settimana successiva. Ora i contagi continuano a crescere in modo preoccupante", dice il Dg. Tanto che la previsione per la prossima settimana è di arrivare a quota 30mila."Nei 7 giorni dal 4 al 10 ottobre i casi sono stati 2mila, sono poi triplicati la settimana successiva dall'11 al 17 raggiungendo quota 6mila, poi sono quasi raddoppiati nella settimana dal 18 al 24, raggiungendo quota 11.915 e questa settimana si va verso i 20mila contagi registrati". Questo l'andamento: da 2mila a 20mila, i contagi sono 10 volte quelli di inizio mese. Il 10% delle persone che vengono ricoverate in ospedale per Covid-19 (pari a loro volta al 5% circa dei positivi) finiscono in terapia intensiva. Quindi su 200 casi, 10 vengono ricoverati e un va in terapia intensiva. Nell'ultima settimana i tamponi processati in Ats Milano sono arrivati a circa 85mila, e - ha precisato durante l'audizione il Dg - siamo "abbastanza vicini al limite". L'indice di contagio Rt per Milano oggi è a 1,85.Nel capoluogo lombardo si parte "la prossima settimana con i test antigenici rapidi, che saranno destinati principalmente alla scuola e all'ambito sociosanitario" dice ancora Bergamaschi. Si pensa infatti di realizzare due o tre grandi drive-through per le scuole dove si potranno fare i test rapidi e uno di questi sarà vicino al Parco di Trenno. La collocazione degli altri è in via di definizione."L'ultima stupidaggine che ho sentito riguarda la chiusura di territori interi. Si è parlato di Milano e Napoli… Nessuno si permetta di immaginare misure mezze mezze. Per il livello di gravità a cui è arrivato il contagio, le uniche misure serie ed efficaci sono di carattere nazionale, il resto è tempo perso". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. "Ci sono Regioni piuù piccole - ha aggiunto - che hanno percentuali di contagio enormemente più alte di Napoli. Nessuno dica stupidaggini, le uniche misure efficaci sono di carattere nazionale".