L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: in 24 ore 476 decessi e 13.447 nuovi positivi con 304.990 tamponi Superate le 115.000 vittime. L'indice di positività scende al 4,4%

Sono 13.447 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 9.789. Sono invece 476 le vittime in un giorno (ieri 358).Sono 304.990 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 190.635. Il tasso di positività è del 4,4%, in calo di 0,7 punti rispetto a ieri quando era stato del 5,1%.In netto calo i ricoveri: le terapie intensive sono 67 in meno (ieri +8) con 242 ingressi del giorno, e scendono a 3.526 in totale, mentre i ricoveri ordinari calano di 377 unità (ieri +78), 26.952 in tutto.La Regione con più casi odierni è la Lombardia (+1.975), seguita da Campania (+1.627), Sicilia (+1.384), Puglia (+1.191), Lazio (+1.164) e Piemonte (+1.057). Tutte le altre Regioni segnalano meno di mille casi. Il totale dei contagi sale così a 3.793.033. I guariti sono 18.160 (ieri 18.015), per un totale di 3.158.725. Ancora in calo il numero delle persone attualmente positive, 5.197 in meno (ieri -8.588): i malati ancora attivi sono ora 519.220. Di questi, 488.742 pazienti sono in isolamento domiciliare.Sonoi nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. I decessi da ieri sono 94, che portano il totale in regione a 31.909.Sonoi nuovi casi di coronavirus emersi nella giornata di ieri in Campania dall'analisi di 14.571 tamponi molecolari. I sintomatici sono 554. Ieri in Campania sono stati eseguiti anche 6.882 tamponi antigenici. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 7 nuovi decessi, 5 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia è 5.824. I nuovi guariti sono 1.848, il totale dei guariti è 263.291. In Campania sono 133 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri) e 1.592 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (2 in meno rispetto al dato diffuso ieri).Sonoi nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 27.618 tamponi processati, con una incidenza del 5%. La Regione è di nuovo terza per numero di contagi giornalieri per il secondo giorno consecutivo. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 10 e portano il totale a 5.068. Il numero degli attuali positivi è di 24.671 con un incremento di 962 rispetto a ieri; i guariti sono 412. Negli ospedali i ricoverati sono 1.390, 25 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 176, 2 in più rispetto a ieri.Oggi in Puglia su 13.107 test analizzati, sono risultaticasi positivi, con una incidenza del 9% (ieri era del 13,1%). Sono stati inoltre registrati 54 decessi (ieri 39). Cala il numero dei pazienti ricoverati in ospedale, che oggi sono 2.228 (20 in meno di ieri). Aumenta di poco il numero degli attualmente positivi, che sono 51.634 (58 in più di ieri, sui complessivi 212.536 contagiati da marzo 2020), ma aumenta di 1.079 unità il numero dei guariti, passando dai 154.541 di ieri ai 155.620 odierni.Oggi su oltre 13 mila tamponi nel Lazio (+4.642) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registranocasi positivi (+107), 36 decessi (-1) e 1.024 guariti. Aumentano i casi e i ricoveri, mentre diminuiscono i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I nuovi casi a Roma città sono a quota 696. Sono 52.172 i casi attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 3.064 ricoverati, 392 in terapia intensiva e 48.716 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 244.661, i decessi 7.106 e il totale dei casi esaminati è pari a 303.939, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicatonuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 158 dopo test antigenico), pari al 4,7% dei 22.670 tamponi eseguiti, di cui 12.409 antigenici. Dei 1.057 nuovi casi, gli asintomatici sono 469 (44,4%). Sono 75 i decessi. Il totale è ora di 10.765 deceduti risultati positivi al virus. I ricoverati in terapia intensiva sono 316 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.526(- 107 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 22.547. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.030.149(+ 22.670 rispetto a ieri), di cui 1.418.367 risultati negativi.Sonoin più rispetto a ieri i casi di positività al Coronavirus, portando in Toscana a 210.857 i casi totali. Oggi si registrano 34 nuovi decessi: 14 uomini e 20 donne con un'età media di 81,4 anni.Sonoi nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore, su 37591 tamponi, +42 i decessi. Gli attualmente positivi sono 30.559. I ricoveri in area critica sono -30, in terapia intensiva -16.Segnano una diminuzione rispetto agli ultimi giorni i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna: sononel bollettino quotidiano della Regione, su 26.058 tamponi. Sono 331 gli asintomatici e l'età media è 41,8 anni. Calano anche i ricoveri, cento in meno nei reparti Covid (2.654), uno in meno in terapia intensiva (331). Si registrano anche altri 41 morti.In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 663.250 soggetti per un totale di 708.566 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 52.484 (+rispetto a ieri), quelle negative 610.766.In Sardegna ci sononuovi positivi al Covid su 4.125 tamponi eseguiti (49.743 i casi complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza su 1 milione e 100 tamponi), per una percentuale pari al 7,9%. Si registrano otto nuovi decessi (1.285 il totale complessivo).