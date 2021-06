I dati dell'epidemia Coronavirus: 2.199 positivi e 77 decessi in 24 ore con 218.738 tamponi Tasso di positività stabile: 1%, ieri 0,8%

Tornano a salire i contagi Covid nelle ultime 24 ore in Italia, ma calano i decessi.Sono 2.199 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.896. Sono invece 77 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 102.In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.237.790, i morti 126.767. I dimessi ed i guariti sono invece 3.936.088, con un incremento di 8.912 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 174.935, in calo di 6.791 nelle ultime 24 ore.Sono 218.738 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 220.917. Il tasso di positività al Covid è all'1%, stabile rispetto allo 0,8% di ieri.Le prime tre regioni per nuovi contagi sono: Lombardia con 322 casi, Sicilia con 320 e Campania 257.Sonoi positivi del giorno in Campania, di cui 59 sintomatici, su 10.402 tamponi molecolari processati. Lo comunica l'unità di crisi regionale. Sono 20 i deceduti, di cui 8 nelle ultime 48 ore, e 782 i guariti.Sono 7.288 i morti per Covid dall'inizio dell'emergenza e 352.687 i guariti in Campania. Ancora in calo i ricoveri: sono 43 i posti letto di terapia intensiva occupati e 518 i contagiati ricoverati in degenza.Su 6.996 test per l'infezione da coronavirus sono stati rilevaticasi positivi. Ieri i nuovi casi erano 134 su 8.302 test. Sono stati registrati 8 decessi. Ieri i morti erano 17. In tutto hanno perso la vita 6.570 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.549.087 test. Sono 228.669 i pazienti guariti mentre ieri erano 227.679 (+990). I casi attualmente positivi sono 16.518 mentre ieri erano 17.331 (-813). I pazienti ricoverati sono 357 mentre ieri erano 372 (-15). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 251.757.Oggi su oltre 10mila tamponi nel Lazio (1.324) e oltre 12mila antigenici per un totale di oltre 22mila test, si registranonuovi casi positivi (+40), i decessi sono 7 (+1), i ricoverati sono 587 (-58). I guariti 1.237, le terapie intensive sono 107 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0.8%. I casi a Roma città sono a quota 89. Sono 8.890 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 8.196 sono in isolamento domiciliare, 587 sono ricoverati non in terapia intensiva, 107 sono ricoverati in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri), 8.236 sono deceduti e 326.627 sono guariti.L'Unita' di Crisi della Regione Piemonte ha comunicatonuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 10 dopo test antigenico), pari allo 0.9% di 15.038 tamponi eseguiti, di cui 8.220 antigenici. I pazienti guariti sono complessivamente 350.905.E' risalito subito sopra 100, anuovi casi (età media 39 anni) il rilevamento giornaliero covid della regione Toscana. Il rapporto delle 24 ore riporta anche di altri nove morti in un giorno (età media 80,2 anni) per un totale di 6.784 vittime dall'inizio della pandemia. In Toscana salgono a 242.786 i casi di positività al coronavirus (+0,1% sul giorno precedente). I guariti (altri 425 nelle 24 ore, tutte guarigioni complete a tampone negativo) crescono dello 0,2% sul totale e raggiungono quota 230.765 dall'inizio della pandemia. gli attualmente positivi sono oggi 5.237 (-5,5% su ieri).Sonoi nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore. Mentre salgono a 424.296 i casi totali da inizio della pandemia. Lo riferisce il bollettino della Regione Veneto. E sono 7 i nuovi decessi nelle 24 ore che portano il totale a 11.592 vittime per il Covid.In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 889.518 (+2.584). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 67.872 (+) rispetto a ieri.Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 385.176 casi di positività,in più rispetto a ieri, su un totale di 19.033 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,6%.Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuatinuovi casi di 'Covid-19', il 5,3% rispetto ai 1.536 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è in crescita rispetto al giorno precedente, quando era stato del 2,7%, con 33 nuovi casi su 1.229 tamponi.Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 103.259.Sonoi nuovi casi di covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.498 tamponi molecolari: è risultato positivo l'1,37% dei campioni. Si registra un nuovo azzeramento dei decessi. Il bilancio delle vittime resta invariato a 2.498. Continuano a scendere i ricoveri, che passano dai 94 di ieri agli 85 di oggi, con le terapie intensive che sono ai valori di settembre. I nuovi positivi hanno età compresa tra 7 e 77 anni. Quelli con meno di 19 anni sono dieci di cui sette residenti in provincia dell'Aquila, uno in provincia di Chieti e due in provincia di Teramo. Gli attualmente positivi sono 2105 (-356): 81 pazienti (-7) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 4 (-2, senza nuovi accessi) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 1.750 (-617) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle asl. I guariti delle ultime ore sono 404, ma comprendono anche casi relativi al periodo aprile-maggio che non erano stati comunicati dalle asl. Il totale sale così a 69.759.Sono 56.937 casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevatinuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.326.989 tamponi, per un incremento complessivo di 3.868 test rispetto al dato precedente. Si registrano 2 nuovi decessi (1.481 in tutto). Sono invece 94 (-6) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica, mentre resta invariato il numero dei pazienti (6) in terapia intensiva, dove non si registrano nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.104 e i guariti sono complessivamente 43.252 (+109).Terzo giorno consecutivo senza decessi in Trentino secondo il bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che indica anche la presenza dinuovi contagi, mentre le vaccinazioni sono arrivate stamane a quota 336.216 e altri 50 guariti portano il totale a 43.920. Ieri sono stati analizzati 944 tamponi molecolari che hanno individuato 21 nuovi casi positivi e confermato 8 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 1.010 che hanno fatto emergere 12 nuovi contagi. Nel totale di questi ultimi (fra antigenici e molecolari) più di un terzo è riferito a bambini e ragazzi in età scolare (1 ha tra 0-2 anni, 1 tra 3-5 anni, 6 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 1 tra 14-19 anni). Fra i più anziani c'è invece 1 solo caso di ultra ottantenni, nessuno in fascia 70-79 anni e 3 contagi fra chi ha un'età compresa fra i 60 ed i 69 anni.In Basilicata nella giornata di ieri, sono stati processati 895 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui(e fra questi 31 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. E' quanto fa sapere la task force regionale che segnala nella stessa giornata anche 62 guarigioni, di cui 59 relative a residenti in Basilicata.Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.560 tamponi molecolari sono stati rilevatinuovi contagi (tra i quali rientrano 7 migranti individuati sul territorio di Gorizia) con una percentuale di positività dello 0,55%. Sono inoltre 1.577 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali non sono stati rilevati casi di contagio. Nella giornata odierna non si registrano decessi, i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 3 mentre quelli negli altri reparti scendono a 23. I decessi complessivamente ammontano a 3.793.Sonoi nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.112 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.093 test antigenici rapidi. Sono invece 3 i decessi, per un totale di 4.340 persone.In Valle d'Aostanuovi positivi che portano il totale a 11.641 da inizio pandemia, secondo i dati del bollettino regionale. I positivi attuali scendono a 118 (-12), di cui 5 ricoverati. Nessun paziente in terapia intensiva e 113 invece sono le persone attualmente in isolamento domiciliare. Il totale dei decessi è stabile a 472.