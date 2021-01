L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: rallenta la curva, 414 decessi e 18.020 nuovi positivi nelle ultime 24 ore In Veneto 3.596 nuovi positivi in 24 ore. Aumentano i casi in Emilia Romagna. Indice di positività risale al 14.8%

Condividi

Sono 414 nuovi decessi (ieri ne erano stati 548) e 18.020 nuovi casi (a fronte dei 20.331 di ieri) con 121.275 tamponi (57mila meno di ieri), le cifre trasmesse dal ministero della Salute per il quotidiano monitoraggio dell'emergenza Covid in Italia. Il tasso di positività sale al 14.8%.Sale a 77.291 il numero dei morti nel nostro paese da inizio pandemia. Oggi in Italia sono attualmente positive 571.055 persone, 2.343 più di ieri.Sono 15.659 i dimessi/guariti dopo aver contratto il covid-19 nelle ultime 24 ore. Il totale dall'inizio della pandemia è di 1.572.015.Tornano a riempirsi le terapie intensive per coronavirus in Italia: +16 nelle ultime ventiquattro ore. Fino a ieri erano 2.571 le terapie intensive occupate, oggi sono 2.587.Per quanto riguarda l'aumento dei contagi più significanti nelle singole regioni, si registrano 3.596 nuovi casi in Veneto, 2.799 in Lombardia e 2.228 in Emilia Romagna."I positivi delle ultime 24 ore sono, sono stati effettuati 24.464 tamponi di cui 17.243 molecolari e 7.221 rapidi. L'incidenza è quindi del 14%, non sono però tamponi di screening, ma diagnostici ovvero di conferma dei positivi. Il numero dei deceduti è di 43". Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa.Nuovi positivi di nuovo oltre i 2 mila e altri 64 morti. E' il bilancio dell'ultimo bollettino relativo all'emergenza coronavirus in Emilia-Romagna. Complessivamente, dall'inizio dell'epidemia in regione si sono registrati 184.889 casi di positività, quindiin più nelle ultime 24 ore (ieri l'incremento era stato di 1.576 unità), su un totale di 9.629 tamponi eseguiti da ieri. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è quindi del 23,1%.Nel Lazio sono 77.923 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.882 ricoverati, 310 in terapia intensiva e 74.731 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 92.821, i decessi 4.015 e il totale dei casi esaminati è pari a 174.759. I positivi delle ultime 24 ore sono. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.L'unità di crisi della regione Campania ha reso noto che i positivi del giorno sonodi cui: asintomatici 937 e sintomatici 115 su 11.930 tamponi. Il totale dei positivi è 196.271 su 2.108.752 tamponi. I nuovi decessi sono 39 (8 deceduti nelle ultime 48 ore e 31 deceduti in precedenza ma registrati ieri) che portano il totale a 3.033. I nuovi guariti sono 997 per un numero complessivo di 116.879. Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; occupati: 96. Posti letto di degenza disponibili: 3.160; occupati: 1.385.In Calabria le persone risultate positive al Coronavirus sono 25.747 (+rispetto a ieri), quelle negative 408.831. Ad oggi sono stati sottoposti a test 434.578 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 454.151. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.Oggi in Puglia sono stati registrati 3.176 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registraticasi positivi: 170 in provincia di Bari, 95 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia BAT, 137 in provincia di Foggia, 81 in provincia di Lecce, 129 in provincia di Taranto. 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati registrati 21 decessi.Salgono a 32.945 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registranonuovi contagi e ci sono anche nove decessi (795 in tutto), tra i 55 e i 90 anni.Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevatinuovi contagi su 6.145 tamponi molecolari (pari al 10,1%). Sono stati realizzati, inoltre, 731 test rapidi antigenici in cui sono stati rilevati 59 casi. I decessi registrati sono 25, a cui si aggiungono 4 morti pregresse afferenti al periodo tra il 3 e il 27 dicembre 2020. I ricoveri nelle terapie intensive sono 64, mentre quelli in altri reparti sono 661.