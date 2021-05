L'emergenza Covid in Italia Coronavirus: oggi in Italia 3.351 nuovi contagi e 83 decessi con 247.330 tamponi Positività all'1,3%. Superata quota 126mila morti dall'inizio della pandemia

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I casi nelle ultime 24 ore sono 3.351, contro i 3.738 di ieri e soprattutto i 4.717 di sabato scorso.Con 247.330 tamponi, 1.500 meno di ieri, ma il tasso di positività è comunque in discesa all'1,3% (ieri 1,5%).I decessi sono 83, il secondo numero più basso dell'anno (ieri 126). Le vittime totali da inizio epidemia sono 126.002.Sempre in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che sono 47 in meno (ieri -64) con 29 ingressi del giorno, mai così pochi nel 2021, e scendono a 1.095.Giù anche i ricoveri ordinari, 392 in meno (ieri -515), 6.800 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.La regione con più casi odierni è la Lombardia (+620), seguita da Sicilia (+385), Campania (+331), Lazio (+307), Puglia (+269) ed Emilia Romagna (+224). Il totale dei contagiati sale a 4.213.055. I guariti sono 7.569 (ieri 10.534), per un totale di 3.845.087. In calo il numero degli attualmente positivi, 4.304 in meno (ieri -6.923): i malati ancora attivi sono ora 241.966. Di questi, sono in isolamento domiciliare 234.071pazienti.Sonoi nuovi pazienti positivi al Covid-19 in Lombardia, l'1,38% dei 44.888 tamponi processati nelle ultime 24 ore. I decessi sono 13, 33.593 da inizio pandemia. Ricoverati con sintomi sono 1.131 persone, 243 i pazienti in terapia intensiva con tre persone che sono entrate in reparto nelle ultime 24 ore. I guariti dimessi sono oggi 752, 768.559 da febbraio 2020. Gli attualmente positivi risultano essere 33.593, 145 in meno da ieri.In forte calo l'indice di positività in Campania. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sonoi casi positivi su 11.128 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza è, dunque, pari al 2,97% rispetto al 4,29% precedente. I morti sono 7. Le persone guarite sono 545. Negli ospedali continuano a calare i posti occupati in terapia intensiva, 63, e i ricoveri in degenza: oggi sono 749.Oggi su oltre 11.000 tamponi nel Lazio (-328) e oltre 14.000 antigenici per un totale di quasi 26.000 test, si registranonuovi casi positivi (+11), i decessi sono 10 (-1), i ricoverati sono 933 (-78). I ricoveri e le terapie intensive sono i dati migliori degli ultimi 7 mesi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,7%, i casi a Roma Città sono a quota 185.Oggi in Puglia sono stati registrati 7.686 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus ecasi positivi. Sono stati registrati 7 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.484.493 test, 217.472 sono i pazienti guariti e 26.223 sono i casi attualmente positivi.Sonoin Emilia-Romagna i nuovi casi di coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore, sulla base di oltre 21.700 tamponi. Numeri che confermano il trend in calo dei contagi degli ultimi giorni. Anche negli ospedali terapie intensive e reparti Covid si stanno svuotando: sono 104 i pazienti in intensiva (cinque in meno da ieri) e 532 quelli nei reparti Covid (28 in meno). Ci sono ancora sei morti, per un totale di 13.180 in regione da inizio pandemia. Complessivamente i casi attivi a oggi sono 16.063 (-324 rispetto a ieri), il 96% a casa.In Toscana sonoi nuovi casi di positività al Covid (195 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 241.012 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 225.696 (93,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.100 tamponi molecolari e 10.585 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo. Sono invece 6.547 i soggetti testati oggi, di cui il 3,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 8.618, -5,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 557 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 114 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 9 nuovi decessi: 6 uomini e 3 donne con un'età media di 84,9 anni.In Calabria ad oggi sono state sottoposte a test 794.341 persone per un totale di 864.017 tamponi eseguiti. Quelle risultate positive al Coronavirus sono 66.736 (+rispetto a ieri), quelle negative 727.625. Sono i dati resi noti dal dipartimento Tutela della Salute.Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuatinuovi casi di 'Covid-19', il 5,5% rispetto ai 1.506 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è in calo rispetto al giorno precedente, quando era stato del 6,1%, con 103 nuovi casi su 1.686 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 102.551.Oggi in Friuli Venezia Giulianuovi casi: su 5.241 tamponi molecolari sono stati rilevati 65 nuovi contagi di Covid-19, per una percentuale di positività del 1,24% e su 2.427 i test rapidi antigenici realizzati, sono stati rilevati 11 casi, per una percentuale di positività dello 0,45%. Oggi si registra un decesso, a cui se ne aggiunge un altro pregresso. I decessi complessivamente ammontano a 3.787. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 5 e anche quelli in altri reparti calano a 38.Sonoi nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.059 tamponi molecolari: è risultato positivo l'1,8% dei campioni. Continuano a scendere i ricoveri, che passano dai 163 di ieri ai 151 di oggi. Si registrano due decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 2.480.Nella giornata di ieri, sono stati processati 1.056 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui(e di questi 45 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 260 guarigioni.In Alto Adige sonoi nuovi casi di Covid-19 su 7.637 tamponi processati nella giornata di ieri. Per il quinto giorno consecutivo non si registrano decessi causati dal coronavirus per un dato complessivo di 1.175 vittime da inizio pandemia. I guariti totali sono 72.489. Prosegue il calo del pazienti covid ricoverati: 14 sono quelli che si trovano nei normali reparti ospedalieri, 4 quelli in terapia intensiva e 4 quelli nelle strutture private convenzionate.Sonoi nuovi contagi al covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore su un toale di 6.496 test analizzati, fra antigenici e molecolari. Secondo i dati della regione aggiornati al 29 maggio, si registrano dieci ricoveri in meno rispetto a ieri negli ospedali umbri, 74 in tutto, di cui sei (due in meno) in terapia intensiva. Altri tre i morti, che raggiungono oggi quota 1.400. I guariti sono 95 e gli attualmente positivi scendono a 1.591 (72 in meno). Il tasso di positività complessivo è 0,4 per cento e sale a 1,2 per cento rispetto ai soli tamponi molecolari.Sono 56.613 casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale, sono stati rilevatinuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.301.176 tamponi, per un incremento complessivo di 2.276 test rispetto al dato precedente. Si registra un nuovo decesso (1.460 in tutto). Sono invece 145 (-5) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica, mentre sono 14 (-2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.644 e i guariti sono complessivamente 42.350 (+81). Lo riporta il bollettino della Regione. 56.613 i casi positivi complessivamente accertati.Sonoi nuovi casi di coronavirus registrati in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore: il totale da inizio pandemia sale così a 11.567. È quanto emerge dal bollettino delle Regione. Nessun decesso si è registrato nello stesso arco temporale per cui il dato complessivo delle vittime in regione rimane 472. Salgono a +7 gli attuali nuovi positivi per un totale di 227: +15 i guariti e 10.868 da inizio pandemia.