I dati del ministero della Salute Coronavirus, 2.818 nuovi casi e 20 morti. Il tasso di positività sale all'1,9% In aumento anche le terapie intensive (+22) e i ricoveri (+109)

Sono in calo - come accade in genere nei giorni festivi - sia i nuovi casi sia le vittime provocate dal Coronavirus nelle ultime 24 ore. Isono infatti, iCresce invece il, oggi all'mentre cala il numero dieffettuati:Ieri si erano registrati 4.526 nuovi casi con 350.170 tamponi (tasso di positività a 1,3%) e 26 morti.Aumentano sia lesia isono le, per un totale di 4.558.941.dall'inizio della pandemia sale a. Con quelli di oggi diventanodi Covid in Italia.Attualmente i positivi sono 83.722 (+1.274), 80.495 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 2.863 di cui 364 in terapia intensiva.La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è il, poi l'), il) la