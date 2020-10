L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: 24.991 nuovi casi, 205 morti e 198.952 tamponi nelle ultime 24 ore 7.558 nuovi casi in Lombardia, 2.827 in Piemonte, 2.427 in Campania

Ancora in forte incremento la curva epidemica in Italia: sono 24.991 i nuovi casi di Covid, contro i 21.994 di ieri, ma con un nuovo sensibile aumento di tamponi, 198.952 contro i 174.398 segnalati ieri, quindi 24.554 in più.E' record assoluto di tamponi realizzati in 24 ore in Italia. Stabile al 12,5% il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi positivi al coronavirus trovati.In calo i decessi: 205 oggi (ieri erano 221), per un totale di 37.905.Il numero dei ricoveri ordinari è salito di 1.026 (ieri 958), portando il totale a 14.981, mentre le terapie intensive che si aggiungono sono 125 (ieri 127), arrivando a 1.536 totali. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.Gli attualmente positivi sono 276.457, 259.940 dei quali si trovano in isolamento domiciliare, 14.981 sono ricoverati con sintomi e 1.536 si trovano in terapia intensiva: più 125 rispetto a ieri.La regione con il maggior numero dei casi si conferma la Lombardia con un incremento del 50% a quota 7.558, seguita dal Piemonte con 2.827 e dalla Campania con 2.427. Oltre quota duemila casi anche l Veneto (2.143). Gli attualmente contagiati salgono a 276.457 (+21mila circa), con 14.981 pazienti ricoverati con sintomi (+1.026) e 1.536 in terapia intensiva (+125). Sono in isolamento domiciliare 276.457 pazienti (+21mila) mentre sono 3.416 le persone guarite o dimesse.La Lombardia ha registrato oggi un incremento di tamponi pari a 41.260 (ieri era stato di 29.960); quindi il Piemonte con 2.827 casi (ieri 2.458), la Campania con 2.427, in calo rispetto ai +2.761 di ieri, e a seguire il Veneto con 2.143 (ieri 1.526), Lazio (+1.993), il Lazio con 1.963 (ieri 1.993), la Toscana con 1.708 (ieri 1.823), l'Emilia Romagna con 1.212 (ieri 1.413), per fermarci alle regioni in cui si è superato il +1.000 di nuovi casi positivi. Nessuna regione registra 0 casi. Quella con l'incremento più contenuto è oggi il Molise con 19, ed anche con il minor incremento di tamponi (476).Il totale nazionale dei casi sale a 589.766. Anche oggi in significativo aumento i guariti, 3.416 (ieri 3.362), per un totale di 275.404. Il numero dei positivi attuali si impenna ancora, +21.366 (ieri +18.406), e sono ora 276.456. Di questi, sono in isolamento domiciliare in 259.940 pazienti, +20.216. Il numero totale di casi testati sale a 9 milioni 197mila 638; quello di tamponi effettuati a 15 milioni 152mila 038.In Lombardia da ieri si sono registrati 7.558 nuovi casi di coronavirus e 47 morti. I dati emergono dal bollettino diffuso dal ministero della Salute.Ci sono 2.427 nuovi casi di Covid-19 in Campania su 15.030 tamponi processati nelle ultime 24 ore. I sintomatici sono 31, 2.396 gli asintomatici. Lo comunica l'unità di crisi della Regione. Il dato è leggermente più basso di quello presente nel bollettino di ieri, nel quale erano però presenti 238 casi di positività registrati a seguito di uno screening effettuato tra i residenti del comune zona rossa di Arzano. I morti registrati nelle ultime 24 ore, ma avvenuti tra il 24 e il 27 ottobre, sono 17, mentre sono 365 i guariti. Dall'inizio dell'emergenza Covid ad oggi in Campania ci sono stati 45.782 contagiati su 901.583 tamponi, 624 morti e 10.272 guariti. Sono 34.886 gli attualmente positivi.''Oggi in Puglia abbiamo toccato il picco massimo storico con quasi 800 nuovi contagiati che ci hanno portato alla decisione dolorosa di obbligo della didattica a distanza in tutte le scuole. L'inizio dell'incremento nella regione coincide con la riapertura delle scuole ed è bene che il governo se ne renda conto''. Lo ha detto il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, a Sky.