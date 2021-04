L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: in 24 ore 373 decessi e 10.404 nuovi positivi con 302.734 tamponi Il tasso di positività è del 3,4% (-2,4% rispetto a ieri)

Condividi

Sono 10.404 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 8.444. Sono invece 373 le vittime in un giorno (ieri 301).Sono 302.734 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 145.819. Il tasso di positività è del 3,4% (-2,4% rispetto a ieri).Sono 2.748 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 101 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 177 (ieri 132). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 20.312 persone, in calo di 323 rispetto a ieri.In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 3.981.512, i morti 119.912. Gli attualmente positivi sono invece 448.149 (-4.663 rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi sono 3.413.451 (+14.688). In isolamento domiciliare ci sono 425.089 persone (-4.239).In Campania sono stati rilevati 1.654 casi, in Lombardia 1.369 e in Puglia 1.056.Sonoi positivi del giorno in Campania, di cui 528 sintomatici, su 18.035 tamponi molecolari processati. Questi i dati diffusi dall'unità di crisi regionale. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,2%. Sono 37 le persone decedute (25 nelle ultime 48 ore) e 1.657 quelle guarite. Dall'inizio dell'emergenza Covid ad oggi sono state 6.305 le vittime in Campania, mentre 288.080 le persone guarite. I ricoverati in terapia intensiva sono 136, cinque meno di ieri, su 656 posti letto disponibili, mentre sono 1.506, 21 meno di ieri, i posti letto di degenza occupati su 3.160 complessivamente disponibili.Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registraticasi di Covid-19. Dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono 32.742. I tamponi processati sono 35.798 (di cui 16.914 molecolari e 18.884 antigenici), per un indice di positività del 3,8%. I guariti/dimessi sono 1.228 (totale complessivo: 711.865, di cui 3.899 dimessi e 707.966 guariti). I pazienti covid in terapia intensiva scendono a 582 (-19), mentre i ricoverati a 3.819 (-5). Ieri, a fronte di 16.993 tamponi effettuati, c'erano stati 872 i nuovi positivi (5,1%) e 31 morti.In Puglia oggi sono stati esaminati 14.623 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registraticasi positivi e 36 decessi, stando a quanto reso noto dalla regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.186.084 test, 176.295 sono i pazienti guariti e 48.661 sono i casi attualmente positivi.Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, in Sicilia i nuovi positivi scendono adai 1.069 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 28.762 (di più rispetto ai 20.619 di ieri), determinando un indice di positività del 3,7%. 33 decessi si sono registrati nelle ultime 24 ore, 20 in più rispetto a ieri. I guariti oggi sono 913. Calano leggermente gli attualmente positivi, 6 persone in meno, determinando un numero complessivo di 26.085. Restano invariati i ricoveri nei reparti ordinari, che sono 1.254, è di 168 il numero di ricoveri in terapia intensiva, con 4 nuovi ingressi (ieri erano stati 12). In isolamento domiciliare vi sono 24.663 persone.Sonoi nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore nel Lazio. I decessi giornalieri sono 34. In calo i ricoveri: le terapie intensive sono 14 in meno (317 in totale), mentre i ricoveri ordinari calano di 42 unita' (2.369 in tutto). I guariti odierni sono 1.350. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 5%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale è al 2%. I casi a Roma città sono a quota 400. Il 29 aprile alla mezzanotte, ricorda l'assessore D'Amato, "apriamo la prenotazione per le eta' 59/58 (ovvero i nati nel 1962 e 1963)".Il bollettino giornaliero della Regione indica che i contagi sonosulla base di 30.756 tamponi nelle ultime 24 ore, età media 38 anni. In terapia intensiva ci sono 246 pazienti (22 in meno rispetto a ieri) e negli altri reparti Covid 1.833 persone (28 in meno). Si contano però altre 19 vittime, tra cui una donna di 52 anni in provincia di Piacenza. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 47.803, più di 700 in meno rispetto a ieri, e di questi quasi il 96% è in isolamento domiciliare.L'Unità di crisi della Regione Piemonte ha oggi comunicatonuovi casi di persone risultate positive al Covid-19. Il totale dei casi positivi diventa quindi 346.114. I ricoverati in terapia intensiva sono 240 (-7 rispetto a ieri), i posti pieni nei reparti ordinari ammontano a 2.308 (-96 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 14.216. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.307.873 (+17.736 rispetto a ieri), di cui 1.480.753 risultati negativi. Il totale è ora di 11.185 deceduti. I pazienti guariti sono complessivamente 318.165 (+965 rispetto a ieri).In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 705.975 soggetti per un totale di 759.229 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 58.705 (+rispetto a ieri), quelle negative 647.270. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare -1 terapie intensive, +601 guariti/dimessi e altri 9 morti.