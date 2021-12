L'emergenza in Italia Covid: in 24 ore 103 decessi e 15.085 nuovi casi. Positività al 2,6% (+0,9%) Sono 573.775 i tamponi eseguiti nell'arco di un giorno, ieri erano 719.972. Era dallo scorso giugno che non si verificavano 100 morti in un solo giorno

Sono 15.085 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, ancora in aumento (ieri erano 12.764), così come in crescita anche il dato relativo ai decessi, 103 (+14), mentre 9.457 sono i guariti. Era dallo scorso giugno che non si verificavano 100 morti in un solo giorno.A fronte di 573.775 tamponi (ieri erano 719.972), il tasso di positività è salito al 2,6% (+0,9%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.In aumento i ricoveri ordinari 5.248 (+21) e in lieve crescita anche le terapie intensive 686 (+3). Sono 96.485.868 le dosi di vaccino somministrate in totale.Sono 199.783 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 5.513 in più nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.043.620, i morti 133.931. I dimessi e i guariti sono invece 4.709.906 dall'inizio della pandemia, con un incremento di 9.457 rispetto a ieri.In Veneto sono 2.656 i nuovi casi, in Lombardia 2.503 e nel Lazio 1.638.