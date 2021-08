Emergenza Covid Coronavirus: 6.596 nuovi casi e 21 decessi con 215.748 tamponi in 24 ore Tasso di positività al 3,05%, ieri 2,3%. 2.309 ricoverati con sintomi, +113 da ieri, 260 terapie intensive

Ancora in salita la curva dei contagi. Sono 6.596 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, e portano il totale degli italiani contagiati da inizio pandemia a 4.369.964. Ieri erano stati 4.845. Sono invece 21 le vittime in un giorno (ieri erano state 27) che porta a 128.136 il numero totali dei morti dall'inizio della pandemia.Sono 215.748 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 209.719. Il tasso di positività è del 3,05%, in aumento rispetto al 2,3% di ieri.Sono 260 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 2 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 14 (ieri erano 26). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.309 (ieri 2.196), 113 in più rispetto a ieri.Sono 3.565 i pazienti guariti dal Covid-19 o dimessi nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.144.608 da inizio pandemia.La regione con il maggior numero di nuovi positivi è la Sicilia (808), seguita da Lombardia (806) e Veneto(779), seguono Toscana (765), Lazio (513), Campania (496), Emilia Romagna (495), Sardegna (350), Piemonte (257), Liguria (152), Calabria (151), Friuli Venezia Giulia (133). La regione con il minor numero di nuovi casi è la Valle d'Aosta (9).