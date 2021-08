Emergenza pandemia Coronavirus: in 24 ore 7.548 nuovi positivi e 59 decessi con 244.420 tamponi L'indice di positività sale dal 2,28% di ieri al 3,09% di oggi

Condividi

Sono 7.548 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.076. Sono 4.502.396 da inizio pandemia. Sono invece 59 le vittime in un giorno, stabile rispetto alle 60 di ieri. Il totale delle vittime del virus sale a 128.914 dall'inizio della pandemia.Sono 244.420 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 266.246. Il tasso di positività è del 3,09%, in aumento rispetto al 2,28% di ieriSono 499 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, cinque in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 34. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.023, 13 in meno rispetto a ieri.In Italia al momento sono 135.724 le persone attualmente positive al Covid-19, ben 399 in più rispetto a 24 ore fa. I guariti dall'inizio dell'emergenza sono 4.237.758, 7.081 in più di ieri.Sicilia ancora al top con il numero dei nuovi positivi: in 24 ore sono 1.409 i nuovi casi. La Sicilia è seguita da Veneto (847) e Toscana (654). In Sardegna numeri da zona gialla con 487 ulteriori positività al Covid, sulla base di 4189 persone testate.