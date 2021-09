Emergenza pandemia Coronavirus: oggi 4.720 nuovi casi e 71 decessi. Il tasso di positività scende a 1,48% 318.865 i tamponi eseguiti nelle 24 ore

Ancora in lieve calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 4.720, contro i 3.361 di ieri (che però era giorno di pochi tamponi) e soprattutto i 5.498 di martedì scorso, a conferma di un trend settimanale in discesa di oltre il 10%.I test effettuati sono 318.865, ben 184 mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende di un punto secco, dal 2,5% all'1,48%.In aumento invece i decessi, 71 oggi contro i 52 di ieri, per un totale di 129.638 vittime dall'inizio dell'epidemia.Si stabilizzano i ricoveri, con le terapie intensive che sono 7 in meno (ieri -2) con 40 ingressi giornalieri, un quarto dei casi in Puglia, e scendono a 563, mentre i ricoveri ordinari sono 5 in più (ieri +86), 4.307 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.La regione con più casi odierni è ancora la Sicilia, anche se in leggero calo da qualche giorno, con 875 contagi, seguita da Veneto (+583), Lombardia, che invece dà cenni di aumento (+510), Emilia Romagna (+396), Lazio (+354) e Campania (+311).I casi totali salgono così a 4.579.502. In aumento i guariti, 6.877 (ieri 3.977), per un totale dall'inizio della pandemia di 4.316.077.Il numero delle persone attualmente positive cala per il terzo giorno di fila, e stavolta nettamente: 2.233 in meno (ieri -682), e sono 133.787 in tutto, di cui 128.917 in isolamento domiciliare.