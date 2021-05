L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: 144 decessi e 9.148 nuovi casi con 156.872 tamponi in 24 ore Il tasso di positività torna a salire al 5,8% (+2,4%)

Sono 9.148 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, per un totale di 4.044.762. Ieri erano stati 12.965.Sono invece 144 le vittime in un giorno (ieri 226) che portano il totale dei decessi a 121.177 da inizio pandemia.E' il il dato più basso di decessi per Covid negli ultimi 7 mesi. L'ultimo dato analogo era stato registrato il 26 ottobre 2020, quando il bollettino ufficiale indicava la cifra di 141 morti a causa della pandemia.Sono 156.872 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 378.202. Il tasso di positività sale al 5,8% (ieri era al 3,4%).Aumentano anche se di poco i ricoveri in terapia intensiva per covid: sono 2.524, due in più rispetto a ieri, con 109 nuovi ingressi giornalieri. In calo i ricoveri nei reparti ordinari, con 18.345 ricoverati, -36 in 24 ore. Sono 3.492.679 i guariti in totale (+8.637), 430.906 gli attualmente positivi (+364).La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Campania (1.352), seguita da Lombardia (1.287), Lazio (986) e Emilia-Romagna (950).Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sonoi casi positivi su 14.087 tamponi molecolari esaminati. Ieri l'indice di positività era pari all'8,7%, oggi è pari al 9,59%. Undici i decessi (ieri erano 12) e 1701 le persone guarite. Negli ospedali, dopo giorni in cui la situazione nelle terapie intensive è rimasta stabile, oggi si registra un aumento dei posti letto occupati, 143 mentre ieri erano 137; in aumento anche quelli in degenza, 1467 mentre ieri erano 1441.Oggi su oltre 10 mila tamponi nel Lazio (-7.181) e oltre 5 mila antigenici per un totale di oltre 15 mila test, si registranocasi positivi (-83), 13 i decessi (=) e +1.055 i guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive, stabili i decessi, mentre sono in aumento i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%. I casi a Roma città sono a quota 500". Sono 43.213 gli attuali casi positivi nel Lazio, 2160 dei quali ricoverati, 269 in terapia intensiva. Lo rende noto il servizio sanitario regionale. In isolamento domiciliare 40.784 persone, 7.699 i deceduti mentre su un totale di 325.809 casi esaminati, sono 274.897 i guariti.Altricasi di positività al Coronavirus si sono registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, sulla base di 9.852 tamponi, un numero molto inferiore rispetto al solito, come avviene abitualmente nei giorni festivi. Si registrano altre 13 vittime. Dei nuovi positivi, 471 sono asintomatici e l'età media è di 38,8 anni. i casi attivi sono 41.763, il 95,4% dei quali in isolamento domiciliare. I ricoverati in terapia intensiva sono 217, uno in più di ieri.In Puglia, sono stati registrati 6.226 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registraticasi positivi. Sono stati registrati 18 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.242.079 test; 183.232 sono i pazienti guariti; 47.637 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 236.781.In Sicilianuovi casi e tre morti. I casi totali salgono a 210.259 e quello dei deceduti a 5.423. I guariti sono 180.055, +761; gli attuali positivi a 24.781, +8. Dei nuovi positivi, 192 sono della provincia di Palermo, 205 di quella di Catania, 106 di quella di Siracusa e 89 della provincia di Messina. Sono 1.148 i ricoverati con sintomi, 163 in terapia intensiva, 10 del giorno; solo 9.773 i tamponi effettuati, con un indice di positività del 7,9%.In Toscana sonoi nuovi casi di positività al Covid (706 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico), che portano il numero totale dei contagiati a 228.467 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 201.958 (88,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 11.633 tamponi molecolari e 3.300 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 20.290, -0,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.546 (19 in più rispetto a ieri), di cui 250 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 17 nuovi decessi: 10 uomini e 7 donne con un'età media di 82,6 anni. L'età media dei 730 nuovi positivi odierni è di 42 anni circa.Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicatonuovi casi di persone risultate positive al Covid-19. Dieci i decessi. Dei 702 nuovi casi, gli asintomatici sono 285 (40,6%). I ricoverati in terapia intensiva sono 203 (+3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.034 (-50 rispetto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 13.236 I tamponi diagnostici finora processati sono 4.413.579 (+9.377 rispetto a ieri), di cui 1.506.081 risultati negativi.Sono 10 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unita' di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatisi oggi. Il totale è ora di 11.283 deceduti.