L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: 263 decessi e 13.446 nuovi positivi con 338.771 tamponi in 24 ore L'indice di positività scende al 3,96% dal 4,3% di 24 ore fa

Condividi

In calo i casi Covid in Italia: nelle ultime 24 ore sono 13.446, contro i 14.320 di ieri, con 338.771 tamponi, 8mila in più rispetto a ieri. Il tasso di positività cala dal 4,3% al 3,96%. Il totale dei casi da inizio pandemia è di 4.022.653.In calo per il secondo giorno di fila i decessi, 263 (ieri 288), per un totale di 120.807 vittime dall'inizio della pandemia.Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 57 in meno (ieri -71) con 137 ingressi del giorno, e sono 2.583 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calano di 411 unità (ieri -509), 18.940 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.9.606.500 le dosi di vaccino somministrate in totale.La regione con più casi odierni è la Lombardia connuovi positivi.Resta stabile la curva dei contagi in Campania. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, sonoi casi positivi (610 sintomatici) su 20.727 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza resta pressoché lo stesso rispetto a ieri: 9.15 %. In calo le vittime, oggi 24 e ieri erano 33, mentre i guariti sono 2.371. In merito alla situazione negli ospedali, resta invariato a 137 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva mentre calano quelli in degenza, oggi 1452 e ieri 1462.Il 10,3% dei 13.296 test processati in Puglia per accertare i nuovi casi di coronavirus ha dato esito positivo. Si tratta dinuovi malati di covid-19. Gli attualmente positivi sono 47.592 di cui 1.855 ricoverati: 61 in meno rispetto a ieri. Le vittime covid sono state 37. Salgono a 181.376 i guariti: 2.144 in più rispetto a ieri.In Emilia-Romagna tornano a crescere i contagi di positività al Coronavirus, mentre sono in calo i ricoveri sia in terapia intensiva che nei reparti Covid. Si contano 17 vittime. Nelle ultime 24 ore le nuove positività, sulla base di 30.758 tamponi fra molecolari e antigenici, sono: nelle ultime due settimane non si era mai registrato un dato così alto. Dei nuovi casi sono 482 gli asintomatici, mentre l'età media è di 38,6 anni. I casi attivi sono 44.356 e il 95,6% di loro sono in isolamento domiciliare. Scendono a 226 (otto in meno di ieri) i ricoverati in terapia intensiva e a 1.732 quelli negli altri reparti Covid (-32).i nuovi casi e 26 i decessi nel Lazio. Sono 44.696 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 42.230 sono in isolamento domiciliare, 2.182 sono ricoverati non in terapia intensiva, 284 sono ricoverati in terapia intensiva (-7 rispetto a ieri), 7.673 sono deceduti e 271.385 sono guariti.Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicatonuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 4,0% di 25.706 tamponi eseguiti. Dei 1.036 nuovi casi, gli asintomatici sono 408 (39,4%). I ricoverati in terapia intensiva sono 210 (-10 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.111 (- 59 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.378. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.377.145 (+ 25.706 rispetto a ieri), di cui 1.497.038 risultati negativi.In Toscana sono 226.842 i casi di positività al Coronavirus,in più rispetto a ieri. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 199.989 (88,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 13.624 tamponi molecolari e 14.201 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,1% è risultato positivo. Sono invece 9.442 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 20.669, -2,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.585 (31 in meno rispetto a ieri), di cui 253 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 29 nuovi decessi: 17 uomini e 12 donne con un'eta' media di 75 anni.Sonoi nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 28.145 tamponi processati, con una incidenza del 3,1%. La Regione è ottava per numero di contagi giornalieri. I morti sono stati 19 e portano il totale a 5.410. Il numero degli attuali positivi è di 24.896, con un decremento di 348 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.190. Negli ospedali i ricoverati sono 1.337, 32 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 165, tre in più rispetto a ieri.