Emergenza pandemia Coronavirus: in 24 ore 6.157 nuovi casi e 56 decessi. Il tasso di positività scende a 1,85% 331.350 i tamponi effettuati. Salgono ricoveri (+40) e intensive (+13)

Ancora in lento calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi nelle 24 ore sono 6.157, contro i 6.735 di ieri ma soprattutto i 6.860 di sabato scorso, a conferma che il trend settimanale rimane con il segno meno come avviene da cinque giorni.I tamponi sono 331.350, 35mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende dal 2,27% all'1,85%.I decessi nelle 24 ore sono 56 (ieri 58), per un totale di 129.466 vittime dall'inizio dell'epidemia.Tornano a salire i ricoveri ordinari, 40 in più (ieri -41), 4.204 in tutto, mentre le terapie intensive sono 13 in più (ieri +1) con 53 ingressi del giorno (di cui 12 nella sola Sicilia), e sono 569 in totale.È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.Anche oggi è la Sicilia (1.200) la regione con il maggior numero di nuovi contagi, seguita da Lombardia 647, Veneto 645, Emilia Romagna 545, Toscana 491, Campania 455, Piemonte 286.