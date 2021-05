L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: 136 decessi e 6.659 nuovi casi nelle ultime 24 ore Sono 294.686 i tamponi eseguiti. L'indice di positività scende al 2,25%. Calano i ricoveri (-557) e le intensive (-55)

Ancora in netto calo la curva epidemica in Italia: i contagi nelle ultime 24 ore sono 6.659, contro i 7.567 di ieri, ma soprattutto gli oltre 10mila di sabato scorso.I tamponi sono 294.686, 3.500 meno di ieri, ma il tasso di positività vira comunque al ribasso al 2,2% (ieri 2,5%).Si chiude una settimana sempre sotto i diecimila casi al giorno: non succedeva dallo scorso autunno. I decessi sono 136 (ieri 182): si tratta del dato più basso dal 22 ottobre 2020. Le vittime totali sono ora 124.063.Prosegue anche la discesa dei ricoveri: le terapie intensive sono 55 in meno (ieri -33) con 63 ingressi giornalieri - il numero più basso da quando viene fornito questo dato, lo scorso dicembre - e scendono a 1.805, mentre i ricoveri ordinari calano di 557 unità (ieri -558), 12.493 in tutto.E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.153.374, i morti 124.063. I dimessi ed i guariti hanno raggiunto quota 3.696.481, con un incremento di 13.292 unità nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 332.830, in calo di 6.776 rispetto a ieri.La regione con più casi odierni è la Lombardia (+1.154), unica sopra quota mille.Sono 1.154 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 48.952 tamponi effettuati, su un totale di 10.110.605 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 22 i decessi (ieri 23) in regione, che portano il numero delle vittime complessive a 33.329. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 2.159 di cui 390 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 36.177 soggetti. I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza sono 752.368 (+1.095). Gli attualmente positivi in totale sono 38.726 (+37).Sonoi nuovi casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 654 asintomatici e 292 sintomatici, su 18.390 tamponi. I tamponi antigenici sono 6.491. Sono 8 i deceduti, il totale da inizio pandemia sale a 6.805. I guariti sono 1.431, per un totale pari a 323.754. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, ne sono occupati 102; dei 3.160 posti letto di degenza, compresi quelli da privati, ne sono occupati 1.196.Oggi su oltre 14.000 tamponi nel Lazio (-1.843) e oltre 17.000 antigenici per un totale di oltre 31.000 test, si registranonuovi casi positivi (-85), 5 decessi (-5), 1.490 guariti. In riduzione il numero dei ricoverati pari a 1.591 (-8). Le terapie intensive sono 233 (+2). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,3%. I casi a Roma sono a quota 268, tra i dati più bassi dell'ultimo semestre.Oggi in Puglia, sono stati registrati 9.984 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registraticasi positivi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.373.878 test, 200.955 sono i pazienti guariti. e 38.736 sono i casi attualmente positivi.Sonoi nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 19.981 tamponi processati, con una incidenza del 2,8 %, in aumento rispetto a ieri, quando la percentuale si attestava al 2,6%. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 10 e portano il totale a 5.660. Gli attuali positivi sono 17.513, con un decremento di 496 casi. I guariti oggi sono 1.043. Negli ospedali i ricoverati sono 947, 14 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 114, sei in meno rispetto a ieri.Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 379.130 casi di positività,in più rispetto a ieri, su un totale di 26.013 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2%.In Toscana sono 236.263 i casi di positività al Coronavirus,in più rispetto a ieri (469 confermati con tampone molecolare e 22 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 215.214 (91,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 12.374 tamponi molecolari e 11.687 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2% è risultato positivo. Sono invece 7.896 i soggetti testati oggi, di cui il 6,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 14.531, -3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.064 (53 in meno rispetto a ieri), di cui 180 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 19 nuovi decessi.Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicatonuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 27 dopo test antigenico), pari all'1,8 % di 25.631 tamponi eseguiti, di cui 17.639 antigenici. Dei 472 nuovi casi, gli asintomatici sono 226 (47,9%). I decessi sono 15, con iltotale ora pari a 11.499 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti sono complessivamente336.830 (+860 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 139 (-5 rispetto a ieri), non in terapia intensiva sono 1284 ( -118 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.683 mentre i tamponi diagnostici finora processati sono 4.678.563 (+25.631 rispetto a ieri), di cui 1.572.672 risultatinegativi.In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 759.389 soggetti. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 64.408 (+rispetto a ieri), quelle negative 694.981.Oggi in Abruzzo sonoi nuovi positivi al coronavirus. Uno il morto accertato, 63.797 i guariti dall'inizio della pandemia (+105), 6.892 gli attualmente positivi (+6), 205 ricoverati in area medica (-10), 19 ricoverati in terapia intensiva (invariato), 6.668 in isolamento domiciliare (+16).Sonoi nuovi casi di positività al Covid rilevati in Sardegna, per un numero complessivo di 56.099 contagiati dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore si registrano tre nuovi decessi (1.433 in tutto), mentre sono in calo i ricoveri (-4), con una lieve flessione (-1) anche dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.203, mentre i guariti sono complessivamente saliti a 40.197, 155 più di ieri.Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.195 tamponi molecolari sono stati rilevatinuovi contagi con una percentuale di positività dello 1,19%. Sono inoltre 3.005 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 6 casi (0,20%). I decessi registrati sono 3, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 16, così come calano anche quelli in altri reparti che risultano essere 74. I decessi complessivamente ammontano a 3.768. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.472 persone.