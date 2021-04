L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: in 24 ore 390 decessi e 12.074 nuovi casi con 294.045 tamponi Il tasso di positività è del 4,1%, in calo rispetto al 6% di ieri (-1,9%)

Sono 12.074 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 8.864. Sono invece 390 le vittime in un giorno (ieri 316).294.045 sono i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 146.728. Il tasso di positività è del 4,1%, in calo rispetto al 6% di ieri (-1,9%).Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate dal covid-19 3.891.063 persone mentre ne sono morte 117.633. I dimessi/guariti in 24 ore sono 22.453, che portano il totale delle persone che dall'inizio dell'emergenza hanno superato il virus a 3.290.715.Sono 10.774 in meno gli attualmente positivi, ovvero le persone con covid-19 seguite dal sistema sanitario nazionale. In totale a oggi in Italia sono 482.715 le persone positive al Sars Cov2.In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registratipositivi al Coronavirus, 2.112 guariti e 52 decessi, di cui 32 nelle ultime 48 ore e 20 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Gli asintomatici sono 1.200 e i sintomatici 550, riferiti ai soli positivi al tampone molecolare. A comunicarlo l'Unità di crisi regionale. Il totale delle guarigioni è di 275.673, mentre i decessi complessivi 6.039. I tamponi processati ieri sono 15.885, dei quali 8.856 antigenici. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 153 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 1.524 occupati.nuovi casi e 67 morti nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono 46.901 (di cui 20.864 molecolari e 26.037 antigenici) totale complessivo: 9.022.749; dei nuovi casi, 72 sono debolmente positivi'. In totale, i guariti/dimessi totale complessivo: 693.524 (+2.816), di cui 4.183 dimessi e 689.341 guariti. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 33 in meno rispetto a ieri. Il totale dei ricoverati in intensiva è di 657.Scende il tasso di positività in Puglia che passa dal 9,5% di ieri all'8,8% di oggi dove dei 13.376 test processati per accertare l'infezione da coronavirus,hanno dato esito positivo. È la provincia di Bari la zona in cui è stato registrato in 24 ore il maggior numero di nuovi positivi pari a 267. Le vittime per l'infezione da covid sono state 24. I guariti da inizio emergenza a oggi sono 166.688: 1.783 in più rispetto a ieri.Sonoi nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.779 tamponi processati, con una incidenza del 4,4%. La Regione è quarta per numero di contagi giornalieri dietro la Campania, la Lombardia e la Puglia. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 36 e portano il totale a 5.208. Il numero degli attuali positivi è di 24.899 con un decremento di 1.423 casi rispetto a ieri; i guariti sono 2.535. Negli ospedali i ricoverati sono 1.435, 3 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 180, 4 in più rispetto a ieri.Sono 31 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, il totale è ora di 10.991 deceduti risultati positivi al virus. 988 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 126 dopo test antigenico), pari al 4,4% di 22.422 tamponi eseguiti, di cui 12.152 antigenici. Deinuovi casi, gli asintomatici sono 397(40,2%). Il totale dei casi positivi diventa quindi 339.491. I restanti 2466 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 281 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono2753 ( -292 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 17.730. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.168.566 (+22.422 rispetto a ieri), di cui 1.447.939 risultati negativi.Nel Lazio oggi su oltre 13 mila tamponi (+4.636) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 35 mila test, si registranocasi positivi (-24), 34 decessi (-4) e +2.174 guariti. Diminuiscono i casi, i decessi e le terapie intensive, mentre aumentano i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 2%. I casi a Roma città sono a quota 500. Per il secondo giorno consecutivo sotto i mille casi.L'Emilia-Romagna fa segnarecontagi in più, su un totale di 28.134 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore: percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti cala dunque al 2,6%. Il calo è confermato anche dal report regionale dei contagi in età scolare. Per quanto riguarda le persone guarite, sono 3.032 in più rispetto a ieri. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 60.963 (-2.319 rispetto a ieri). Purtroppo, si registrano 27 nuovi decessi, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 12.667. Nuovo calo dei ricoveri in ospedale.