La lotta alla pandemia Covid-19, dalla Spagna presto un altro vaccino. A giugno i test finali Si chiama Hipra Sars-CoV-2, l'obiettivo è di cominciare a produrre da ottobre 400 milioni di dosi che saranno distribuite nel 2022

Dopo il vaccino tedesco, quello americano e quello britannico-svedese, i prossimi mesi la battaglia contro il Covid-19 vedrà in campo il vaccino spagnolo. A giugno cominceranno i testi finali, con l'obiettivo di cominciare a produrre da ottobre 400 milioni di dosi che verranno distribuite nel 2022. E' il programma della multinazionale farmaceutica Hipra, specializzata in medicina veterinaria, ma che si è convertita nella lotta al virus, con la convinzione di arrivare a produrre il primo vaccino spagnolo.

Il nome è 'Hipra Sars-CoV-2' e, secondo quanto racconta il quotidiano iberico La Vanguardia, ha buone possibilità di successo. L'azienda ha ricevuto la visita del primo ministro, Pedro Sanchez, che ha definito il prodotto a cui sta lavorando Hipra tra quelle che "danno più speranza".

Secondo i dati della Johns Hopkins University, in Spagna si sono registrati finora 3 milioni e 407 casi, con quasi 77 mila morti. Con più di un milione e mezzo di vaccini somministrati ogni settimana, tra J&J e AstraZeneca, l'obiettivo è arrivare a coprire oltre il 90 per cento della popolazione entro fine anno. Finora sono più di nove milioni le persone che hanno ricevuto il vaccino, equivalente al 19 per cento della popolazione. Quelli che hanno completato la terapia di immunizzazione sono 3.328.701, cioè il 7 per cento.

Il ritmo delle vaccinazioni potrebbe aumentare nei prossimi mesi, grazie anche al fatto che Pfizer ha promesso di inviare 1,2 milioni di dosi alla settimana. "In Spagna - ha commentato il premier Sanchez - tra aprile e settembre arriveranno 87 milioni di dosi, quindi copriremo quest'anno tutti i cittadini, dovunque si trovino". Se il vaccino spagnolo completerà il percorso con successo e otterrà il via libera, la copertura nel 2022 sarà garantita fin da gennaio, senza attendere l'aiuto dall'esterno.