Coronavirus, record di contagi: 44.595 nuovi casi e 168 morti da ieri, positività al 4,9%

Sonodi Covid enelle ultime 24 ore in Italia. Si tratta del numero più alto registrato dall'inizio della pandemia. Ilè in crescita alIeri si erano registrati registrati 36.293 nuovi casi, a fronte di 779.303 tamponi effettuati, e 146 decessi.'Boom' di tamponi: 901.450 processati. In risalita il numero dei morti, per un. Prosegue anche la crescita deiche sonorispetto a ieri per 8.722 complessivi. In crescita le: 1.023 i pazienti (rispetto a ieri) con 93 ingressi al giorno. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.Il picco più alto di contagi giornalieri toccato lo scorso anno si registrò il 13 novembre del 2020 con 40.902 positivi.Sono 12.955 i nuovi positivi in Lombardia, record assoluto in regione dall'inizio della pandemia, con 205.847 tamponi per un tasso di positività in crescita del 6.2% (ieri 5,7%). E' quanto emerge da un report reso noto dalla direzione Welfare della Regione, che sottolinea però che la Lombardia ha ancora dati da zona bianca.