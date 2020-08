L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: ancora casi in aumento, 947 contagi da ieri

Condividi

Sale ancora verso l'alto la curva epidemica in Italia: si contano 947 nuovi casi oggi, contro gli 845 di ieri (e i 642 di mercoledì), per un totale di 257.065 persone colpite da Covid-19 in Italia dall'inizio dell'epidemia. Le regioni più colpite sono Lombardia (174), Lazio (137) e Veneto (116), e solo due regioni, Basilicata e Valle d'Aosta, registrano zero contagi nelle 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.In lieve aumento anche il numero dei decessi, 9 oggi contro i 6 di ieri. Segnalano vittime Lombardia (6), Veneto (2) e Lazio (1). Il totale dei deceduti sale cosi' a 35.427. I guariti sono 274 (ieri 180) per un totale di 204.960. E il numero delle persone attualmente positive continua a crescere, 664 in più oggi (ieri 654), per un totale che sale a 16.678. Come crescono i ricoveri: quelli in regime ordinario sono 36 in più, 919 in tutto, mentre le terapie intensive aggiungono una unità, passando da 68 a 69. I pazienti in isolamento domiciliare sono 15.690. Infine, in calo ma sempre su numeri alti il numero di tamponi effettuati, 71.996 oggi (ieri 77.442, uno dei dati più alti di sempre).Basilicata e Valle d'Aosta sono le due regioni Covid-free. Tre regioni, come già ieri, hanno invece un numero di nuovi casi ben superiore a 100: si tratta di Lombardia (174), Lazio (137) e Veneto (116). In ordine decrescente, poi, in Emilia Romagna oggi si sono registrati 82 nuovi casi, in Toscana 79, in Campania 67, in Sicilia 44, in Sardegna 42, in Piemonte 39, in Friuli Venezia Giulia 36, in Puglia 35, in Abruzzo 23, in Umbria 22, in Liguria 21, nella Marche 17, nella provincia autonoma di Bolzano 5, nella provincia autonoma di Trento 4, in Calabria 2 e 2 anche in Molise.Sono 174 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia e 6 i morti nelle ultime 24 ore. Lo comunica la Regione. Resta sostanzialmente stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (17, +1 rispetto a ieri) in Lombardia a causa del coronavirus. Sale la cifra dei guariti/dimessi complessivi: 75.546 (+97), di cui 1.284 dimessi e 74.262 guariti. I ricoverati non in terapia intensiva invece sono 149 (-6). I tamponi effettuati sono 10.703, il totale complessivo sale a 1.456.936."Oggi nel Lazio si registrano 137 casi e un decesso. Di questi oltre la metà sono casi di rientro e oltre il 35% dai rientri dalla Sardegna. Gli altri casi di importazione provengono: quattro dalla Grecia, tre dall'Emilia-Romagna, tre da Bulgaria, tre dalla Sicilia, due da Malta, due da Romania, tre dalla Spagna, uno dalla Croazia e uno dall'Argentario. I drive-in saranno operativi anche nelle giornate di sabato e domenica. Nel monitoraggio settimanale del ministero e dell'ISS il valore RT del Lazio è in calo a 0.7 e si conferma l'ottimo contact tracing. Nel primo giorno di attività sono stati già 1.300 i test di sieroprevalenza effettuati al personale scolastico del Lazio. Già ricevute oltre 10 mila prenotazioni. Il test verrà eseguito anche al personale ausiliario, delle mense e del trasporto scolastico.Sono 116 in più rispetto a ieri i casi positivi in Veneto. I contagiati dall'inizio dell'epidemia salgono a 21.650. Gli attualmente positivi ad oggi sono 1.865, di questi 6 persone sono ricoverate in terapia intensiva e 42 in altri reparti, mentre i restanti 1.817 si trovano in isolamento domiciliare. Il totale dei morti invece è di 2.102, 2 in più rispetto a ieri.Sono 68 i nuovi casi di positività al coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 3.475 tamponi. Dei 68 nuovi casi, 15 sono provenienti dall'estero o contatti di precedenti casi di rientro.Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 5.523, mentre sono 375.083 i tamponi complessivamente esaminati. Non si registrano nuovi decessi (il totale resta 440) mentre sono 3 i nuovi guariti, con il totale che diventa 4.348 (di cui 4.338 completamente guariti e 10 clinicamente guariti).