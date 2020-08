L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: aumentano i contagi, 845 in più in 24 ore

Continua a salire il numero dei contagi. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 845 nuovi casi, ovvero 203 in più rispetto a ieri (i casi totali salgono a 256.118). Si registrano 6 decessi, 1 in più rispetto a ieri, con il totale che sale a 35.418. I guariti sono 180 in più (204.686 il totale). Sono 16.014 gli attualmente positivi al oronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 654 persone, di questi 883 sono ricoverati con sintomi, 68 sono in terapia intensiva (ieri erano 66) e 15.063 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 77.442, per un totale di 7.790.596. Lo comunica il ministero della Salute.Oggi nessuna regione è Covid-free. La regione che fa registrare il maggior numero di nuovi casi è il Veneto con 159, seguito dalla Lombardia con 154 e dal Lazio con 115. Le meno colpite sono la Valle D'Aosta con un caso, la Basilicata con 2 e la provincia di Trento, Abruzzo e Molise con 4.Continuano ad aumentare i contagi in Lombardia dove si registrano 154 nuovi casi positivi. Due i decessi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 16.846. Sono i dati comunicati dalla Regione Lombardia, che sottolinea che aumentano guariti e dimessi (+51, che portano il totale a 75.449, di cui 1.285 dimessi e 74.164 guariti) e non c'è nessun contagio a Pavia. I tamponi effettuati sono 13.757, per un totale di 1.446.233. Ci sono due ricoverati in terapia intensiva in più rispetto a ieri, per un totale di 16, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 155 (+4).Su base provinciale, a Milano si registrano 47 nuovi casi, di cui 26 a Milano città; a Bergamo 27; a Brescia 23; a Como 12; a Cremona 3; a Lecco 2; a Lodi 2; a Mantova 18; in Monza e Brianza 7; a Sondrio 3; a Varese 6 e nessuno a Pavia.Oltre al 17enne di Albano Sant'Alessandro (Bergamo), all'ospedale Policlinico di Milano è ricoverato in Terapia Intensiva anche un 36enne, senza patologie pregresse.Prosegue l'impennata di contagi per il Covid. Sono 845 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore: 203 in più rispetto ai 642 del giorno precedente. Sei i morti a fronte dei 7 registrati mercoledì per un totale di 35.418 decessi. In crescita anche i tamponi: 77mila, circa 6mila in più di ieri. In Veneto (+159), Lombardia (+154) e Lazio (+115) i maggiori incrementi di contagiati. Questi i dati del ministero della Salute."Oggi nel Lazio si registrano 115 casi e un decesso. Di questi il 73% sono casi di importazione e il 37% dai rientri della sola Sardegna. Sono 75 i casi a Roma città". Lo fa sapere l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Il picco dei casi è dovuto ai contagi soprattutto in Sardegna. E' assurdo tornare ai livelli di aprile per il mancato rispetto delle regole durante la movida, ci si può divertire in sicurezza. Gli altri casi di importazione provengono: nove casi dalla Spagna, quattro dalla Grecia, quattro dall'Emilia-Romagna, due da Malta, uno dall'Etiopia, uno dalla Croazia, uno dall'Ucraina e uno dall'India. Nel monitoraggio settimanale del Ministero e dell'ISS il valore RT del Lazio è in calo a 0,7 e si conferma l'ottimo contact tracing".52 nuovi casi in Emilia Romagna per un totale di 30.626 dall'inizio dell'epidemia. Con un numero di tamponi pari a 11.184. Dei 52 nuovi casi, quasi la metà (25) erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone e 28 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. La maggior parte dei nuovi contagi (28) sono collegati a vacanze o rientri dall'estero. Per quanto riguarda la situazione sul territorio, la provincia che presenta il maggior numero di casi è Bologna, con 17 nuovi positivi di cui 6 asintomatici. Più della metà dei nuovi casi è legata a ragazzi con meno di 25 anni di ritorno dalle vacanze, in Italia (3 casi dalla Sardegna) o all'estero (6 casi dalla Croazia, 1 dalla Grecia).Oggi in Puglia, sono stati effettuati 2682 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 20 casi positivi: 4 in provincia di Bari; 4 nella provincia BAT; 7 in provincia di Foggia; 3 in provincia di Lecce; 1 in provincia di Taranto ed 1 da fuori regione. Non sono stati registrati decessi. 3991 sono i pazienti guariti. 389 sono i casi attualmente positivi.Sono 53 i nuovi casi di positività al coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 2.381 tamponi. Dei 53 nuovi casi, 12 sono provenienti dall'estero o sono contatti di precedenti casi di rientro. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza è 5.456, mentre sono 371.608 i tamponi complessivamente esaminati. Nessun decesso legato al coronavirus è stato registrato in Campania nelle ultime 24 ore, con il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza che resta così 440. L'Unità di crisi della Regione Campania comunica che non ci sono nuovi guariti: il totale dei guariti è 4.345, di cui 4.335 completamente guariti e 10 clinicamente guariti.