L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus, calano i contagi: in 24 ore 953 casi, 4 morti e 192 guariti

Condividi

Rallentano i contagi per il Covid in Italia. Sono 953 i nuovi casi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1.210. Questo incremento porta i casi totali registrati da inizio pandemia a 260.298. Lo rilevano i dati elaborati dal ministero della Salute e dalla Protezione civile nazionale. Oggi si registrano inoltre 4 decessi, il numero delle vittime sale quindi a 35.427. Il totale degli attualmente positivi è di 19.195, di questi 1.045 sono ricoverati con sintomi, 65 sono in terapia intensiva (ieri erano 69) e 18.085 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 45.914, per un totale di 8.053.551. Basilicata Molise e Valle d'Aosta sono le tre regioni Covid-free.Dei 953 i "nuovi" casi totali in più di contagiati da coronavirus in Italia, il 63,3% (604 casi) è stato registrato in 5 regioni: 146 nel Lazio, 116 rispettivamente in Emilia-Romagna, Veneto e Campania, 110 in Lombardia. Tre regioni (Valle d'Aosta, Molise e Basilicata) hanno registrato 0 casi.La regione col maggior incremento di positivi è il Lazio con 146 nuovi casi (10.093 casi totali). Oggi è stata registrata una vittima, il totale dei deceduti è di 875. I nuovi tamponi sono 6.000, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 502.648; Veneto 116 nuovi casi (22.071 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 2.104. I nuovi tamponi sono 9.468, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 1.463.152; Campania 116 nuovi casi (5.838 casi totali). Oggi non sono stati registrate vittime, il totale dei deceduti è di 441. I nuovi tamponi sono 3.132, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 386.619; Emilia-Romagna 116 nuovi casi (31.031 casi totali). Oggi sono state registrate due vittime, il totale dei deceduti è di 4.458. I nuovi tamponi sono 5.019, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 832.101; Lombardia 110 nuovi casi (98.426 casi totali). Oggi è stata registrata una vittima, il totale dei deceduti è di 16.857. I nuovi tamponi sono 7.722, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 1.491.278; Sardegna 91 nuovi casi (1.825 casi totali).Oggi in Lombardia sono stati registrati 110 casi di coronavirus, di cui 8 'debolmente positivi' e 3 a seguito di test sierologico, e un morto. In totale i decessi, dall'inizio dell'epidemia, salgono a 16.857. Sono stati effettuati 7.722 tamponi (totale complessivo: 1.491.278) e i guariti/dimessi registrano un +27 (totale 75.705, di cui 1.266 dimessi e 74.439 guariti). I pazienti in terapia intensiva aumentano di una unità (15 intotale), mentre i ricoverati crescono di 5 (153). Questi i numeri giornalieri sull'epidemia di coronavirus, forniti dalla Regione Lombardia. Ieri, a fronte di 13.663 tamponi, c'erano stati 239 positivi e 4 morti; mentre due giorni fa, con 12.957 tamponi, i casi erano stati 185 e i decessi zero.I nuovi casi per provincia: Milano 53, di cui 31 a Milano città; Bergamo 16; Brescia 6; Como 10; Cremona 2; Lecco 2; Lodi 0; Mantova 0; Monza e Brianza 14; Pavia 2; Sondrio 0; Varese 4.Nel Lazio ad oggi sono 2.151 i casi positivi a Covid-19, con 299 ricoverati, cui si aggiungono 6 pazienti in terapia intensiva, mentre sono 875 in totale i deceduti. Sono 1.846 i pazienti in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono 7.067 e il totale dei casi esaminati è pari a 10.093. Lo riferisce l'assessorato regionale alla Sanità sui suoi canali social. "Oggi nel Lazio si registrano 146 casi e un decesso, di questi il 57% sono link di rientro mentre quelli con link dalla Sardegna sono il 40% (59 casi)". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.Ci sono 116 nuovi casi di positività al Covid-19 in Campania, di cui 54 casi di rientro, 30 dalla Sardegna e 24 dall'estero. Lo comunica l'unità di crisi della Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 3.132 tamponi. Il totale dei positivi è 5.838. Sono 386.619 i tamponi processati da inizio emergenza. Non si registrano nuovi casi decesso (il totale è 441) né ulteriori guariti (4.356 in totale).Ancora casi in aumento in E.Romagna, 116 in più rispetto a ieri, di cui 57 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali; 42 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone e 36 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. Due i nuovi decessi, uno a Modena e uno a Bologna: questi i principali dati sul coronavirus registrati oggi in Emilia Romagna (31.031 i casi di positività da inizio pandemia). Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 2.049 (+100 rispetto a ieri), il 95% dei casi attivi. Restano stabili a 8 i pazienti in terapia intensiva, mentre salgono a 82 quelli ricoverati negli altri reparti Covid (+5 rispetto a ieri). Venticinque i nuovi contagi collegati a rientri dall'estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso faringei durante l'isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è pari a 26.