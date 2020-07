L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: nelle ultime 24 ore 289 nuovi casi, 6 decessi e 275 guariti

Salgono ancora i contagi da coronavirus in Italia. Sei morti e 289 casi di contagio in più nelle ultime 24 ore in Italia. Questi i dati che emergono dal consueto bollettino della protezione civile nazionale che rappresenta un contagio in evidente crescita. Ieri i nuovi positivi erano stati 212. Attualmente sono positive 12.609 persone, sale a 35.129 il numero dei decessi e a 199.031 quello dei guariti. Nelle ultime 24 ore le vittime sono state in Veneto (4), Piemonte (1) e Emilia Romagna (1). Dall'inizio della pandemia nel nostro Paese si sono registrati 246.776 casi.Solo due regioni: Umbria e Basilicata, non registrano nuovi positivi. In tutte le altre si sono registrati nuovi casi di positività al Covid-19. La regione con più positività è la Lombardia con 46, seguita dal Veneto, 42, Lazio con 34, Emila Romagna, 28 e Campania 19.Cresce la quota di attualmente positivi, ossia i malati già positivi al tampone: 12.616 con un incremento di 7 pazienti rispetto a ieri. Scendono, invece, i ricoverati (-18, 731 in totale) e i pazienti in terapia intensiva (38, -2). Salgono di 27 unità i pazienti in isolamento domiciliare a quota 11.820.Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati effettuati 56.018 tamponi, (ieri 48.170) Un dato che porta a 6.690.311 il dato complessivo dei tamponi effettuati nel nostro Paese dall'inizio della pandemia covid-19. Grazie al sospetto diagnostico sono stati finora individuate 222.569 casi di positività, mentre con le attività di screening sono stati individuati 24.207 positivi. In totale, grazie a queste ultime attività, sono stati inviduati, finora, 246.776 casi.In Lombardia oggi sono stati registrati 46 casi di coronavirus, di cui 18 'debolmente positivi' e 7 a seguito di test sierologici, e zero morti. I dati dei decessi, dall'inizio dell'epidemia, restano dunque fermi a 16.802. I tamponi effettuati sono stati 8.658 (totale complessivo 1.280.533); mentre i guariti/dimessi sono 161 (totale 72.689, di cui 70.822 guariti e 1.867 dimessi). Stabili a 13 i pazienti covid in terapia intensiva, mentre i ricoverati aumentano di 3 unita' a 154. Questi i dati giornalieri sull'epidemia di coronavirus, forniti dalla Regione Lombardia. Ieri, a fronte di 6.326 tamponi, c'erano stati 53 positivi e un morto.Sono 13 i nuovi casi di coronavirus registrati nella provincia di Milano, di cui 6 in città. Fra le altre province, 10 in più a Brescia, 7 a Bergamo, 6 a Mantova, 4 nella provincia di Monza e Brianza, 2 a Cremona e Varese, 1 a Lecco e Como. 'Covid-free' per oggi Pavia, Lodi e Sondrio.