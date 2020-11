L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: da ieri 37.809 nuovi contagi, 446 decessi e 234.245 tamponi effettuati 9.934 nuovi casi in Lombardia, 4.878 in Piemonte, 4.508 in Campania

Sono 37.809 i nuovi contagi da coronavirus registrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, secondo i dati comunicati dal ministero della Salute, a fronte di 234.245 tamponi effettuati. Ieri i nuovi casi erano stati 34.50 a fronte di 219.884 tamponi effettuati. I morti sono stati 446. Da inizio pandemia i morti nel nostro Paese sono dunque 40.683. Il totale dall'inizio della pandemia è ora di 824.879 positivi in Italia, ma attualmente in Italia sono positive 499.118 persone, 26.770 più di ieri. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 10.586 guariti, per un totale di 322.925.nuovi casi in Lombardia,in Piemonte,in Campania.Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 67.041 casi di positività,in più rispetto a ieri, su un totale di 20.847 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 9,4%, rispetto al 10,7% di ieri. 40 i decessi registrati nella giornata di oggi. Il nuovo Rt regionale, l’indice di trasmissibilità del virus, è dell’1,57, in calo rispetto all’1,63 della scorsa settimana. Dei nuovi contagiati, sono 932 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: complessivamente, tra i nuovi positivi 280 persone erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 347 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,8 anni.Oggi In Puglia, sono stati registrati 7.728 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registraticasi positivi: 259 in provincia di Bari, 109 in provincia di Brindisi, 97 nella provincia BAT, 291 in provincia di Foggia, 106 in provincia di Lecce, 83 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione. 2 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati registrati 13 decessi: 2 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 594.530 test. 7.450 sono i pazienti guariti. 15.629 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 23.881.