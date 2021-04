Emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: nelle ultime 24 ore 326 decessi e 18.025 nuovi casi con 250.933 tamponi Il tasso di positività sale a 7,1%, in Puglia al 15,9%

Sono 18.025 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.261. Il dato porta il totale dei contagi da inizio pandemia a 3.668.264. Sono invece 326 le vittime in un giorno (ieri 376). Il dato porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 111.030.Sono 250.933 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 359.214. Il tasso di positività è sceso al 7,1%, ieri era al 5,9%.Calano i ricoverati per Covid-19 in Italia: -11 quelli in terapia intensiva per un totale di 3.703 con 195 nuovi ingressi, - 57 in area non critica per un complessivo di 28.432. Sono 2.988.199 i guariti in totale (+13.511), 569.035 gli attualmente positivi (+4.180).Con 41.537 tamponi effettuati sonoi casi positivi registrati in Lombardia, con un tasso di positività stabile al 7.2% (ieri 7,1%). Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+2, 864) mentre diminuiscono negli altri reparti (-38, 6622). Sono 74 i decessi, per un totale di 31.130 morti dall'inizio della pandemia. 751 contagi sono stati segnalati nella città metropolitana di Milano, 655 a Brescia.Sonoi nuovi casi di Covid 19 in Campania, di cui 1.273 asintomatici e 635 sintomatici, su 17.228 tamponi. I tamponi antigenici sono 1.022. I deceduti nelle ultime 48 ore sono 7, e il totale deceduti dall'inizio della pandemia sono 5.516. I guariti sono 1.019, e il totale passa a 247.346. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, ne sono occupati 153; dei 3.160 posti letto di degenza, ne sono occupati 1.509. Il tasso di incidenza risulta dell'11,07%, in lieve calo rispetto all'11,92 di ieri. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 153, uno più di ieri, mentre quelli di degenza diminuiscono di ben 68 unità, attestandosi a 1.509.Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 342.915 casi di positività,in più rispetto a ieri, su un totale di 19.778 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell'8,6%. I nuovi decessi sono 35. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 12.113. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 360 (-6 rispetto a ieri), 3.117 quelli negli altri reparti Covid (-63).Su 10.218 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Pugliacasi positivi (tasso di positività del 15,9%) e 15 decessi. 588 infezioni sono state registrate solo in provincia di Bari. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.923.001 test. 145.113 sono i pazienti guariti. 51.171 sono i casi attualmente positivi.'Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (-655) e oltre 22 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registranocasi positivi (-108), 26 i decessi (-1) e +802 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 700.L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicatonuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 74 dopo test antigenico), pari al 10% dei 13.545 tamponi eseguiti, di cui 7.713 antigenici. Dei 1.425 nuovi casi, gli asintomatici sono 550 (38,6%). I casi sono 199 di screening, 813 contatti di caso, 413 con indagine in corso, 18 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 79 in ambito scolastico e 1.328 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 321.386. I ricoverati in terapia intensiva sono 370 (+1 rispetto a ieri).I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.837 (+18 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 29.748. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.850.320 (+13.545 rispetto a ieri), di cui 1.378.446 risultati negativi. Sono 28 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte.