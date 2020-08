I dati del ministero della Salute Coronavirus: da ieri 1.462 contagi, 348 persone guarite e 9 morti Nuovo record anche per i tamponi, oltre 97 mila

I numeri in Italia e nel Mondo

Salgono ancora in contagi in Italia. Sono 1.462 i nuovi casi di persone colpite da SARS-CoV-2, nelle ultime 24 ore (ieri 1.411) il cui totale è salito a 265.409 (ieri 263.949). Così il bollettino quotidiano del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, sottolineando che i tamponi effettuati ieri sono stati 97.065 (ieri 94.024).

348 le persone guarite (ieri 225) e adesso sono 206.902 in tutto.

I morti sono 9, sempre in 24 ore, portando il totale a 35.472.

Ci sono poi 1.178 pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, 74 (+7 rispetto a ieri) sono in terapia intensiva, mentre 21.783 persone sono in isolamento domiciliare.

Complessivamente gli attualmente positivi in Italia 23.035 persone (ieri 21.932).

In Lombardia 316 nuovi positivi e 3 morti, 20mila i tamponi da ieri

In Lombardia è record di tamponi con quasi 20mila test analizzati (19.721) e 316 nuovi positivi al Covid19. La percentuale rispetto ai tamponi effettuati resta uguale agli ultimi giorni ed è pari all'1,6%. Sono 3 i morti delle ultime 24 ore mentre aumentano guariti e i dimessi (+84).

''Oggi in Lombardia - spiega l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera - abbiamo sfiorato i 20.000 mila tamponi effettuati (19.721). Una cifra record, che porta il totale complessivo a quota 1.555.403 analisi molecolari".

Nel Lazio i nuovi casi sono 166, il 60% di rientro. Una vittima

Oggi nel Lazio si registrano 166 casi e un decesso. Di questi 87 sono a Roma e si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 60%) ed in particolar modo con link dalla Sardegna (38%). Continua lo straordinario lavoro di testing e tracciamento, record tamponi oltre 14 mila. Da lunedì a Civitavecchia sarà possibile anche per chi parte verso la Sardegna effettuare volontariamente e gratuitamente il test.Ai drive-in regionali, che rimarranno aperti anche al sabato e la domenica, sta entrando in funzione progressivamente la rete dei test rapidi gratuiti e validati con risposta entro la mezz'ora. Presso ciascuna Asl nascono le equipe anti-COVID perle scuole per la gestione operativa del protocollo dell'istituto superiore di sanità (ISS). I dati li rende noti l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio d'Amato.

Nella Asl Roma 1 - rende noto la Regione Lazio - sono 40 i casi nelle ultime 24h e di questi ventisette i casi di rientro, dodici con link dalla Sardegna,cinque dall'Abruzzo, cinque dalla Toscana, due dall'Emilia-Romagna, uno dalla Croazia, uno dalla Puglia e uno dal Trentino. Sono cinque i contatti di casi già noti e isolati.Nella Asl Roma 2 sono 22 i casi nelle ultime 24h e tra questi nove sono di rientro, cinque con link dalla Sardegna, uno dagli Stati Uniti, uno dalla Spagna, uno dalla Romania e uno dal Ghana. Un caso è un contatto di un caso già noto e isolato.

Nella Asl Roma 3 sono 25 i casi nelle ultime 24h e tra questi quindici sono di rientro, quattordici con link dalla Sardegna e uno dalla Francia. Sei sono contatti di casi già noti e isolati.Nella Asl Roma 4 sono 6 i casi nelle ultime 24h e tra questi quattro con link dalla Sardegna. Nella Asl Roma 5 sono 8 i casi nelle ultime 24h e si tratta di cinque casi con link dalla Sardegna, due sono casi con link ad un cluster noto e isolato e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 6 sono 25 i casi nelle ultime 24h e tra questi quattordici sono di rientro, dodici con link dalla Sardegna, uno dalla Basilicata e uno dalla Grecia. Due sono contatti di casi già noti e isolati e otto casi hanno link con il cluster del CAS Un Mondo Migliore dove è in corso l'indagine epidemiologica. Nelle province si registrano 40 casi e zero decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono tre i casi e si tratta di due con link dalla Sardegna e un caso di rientro dall'India. Nella Asl di Frosinone si registrano ventitrè casi e di questi tre con link dalla Sardegna, due da Puglia e uno dalla Russia. Nove sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Viterbo sono dieci i casi e sono cinque con link dalla Sardegna, due casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione e tre contatti dicasi già noti e isolati. Nella Asl di Rieti sono quattro i casi e sono uno con link dalla Sardegna, uno dalla Grecia e uno dalla Lombardia.

Nessuna regione a zero casi

Anche oggi nessuna regione fa registrare zero nuovi casi nelle ultime 24 ore. In testa per positivi trovati di nuovo nettamente la Lombardia con 316, seguita dalla Campania con 183, dal Lazio con 166, Emilia Romagna 164, a 135 il Veneto. Il Piemonte ne fa registrare 91, la Toscana 82, la Sardegna 55, la Sicilia 54. Chiude la classifica odierna dei nuovi positivi il Molise con un solo caso.