I dati del ministero della Salute Coronavirus: da ieri 275 nuovi casi, 5 decessi e 128 persone guarite La Lombardia torna prima nel numero dei nuovi casi

Sono 275 i nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, 5 i decessi. Lo rende noto il bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute. Ieri erano stati accertati 252 nuovi casi e 5 decessi.

Sono attualmente positive in Italia 12.442 persone (ieri erano 12301) e sono morte 35102 persone (ieri 35097).

Nelle ultime 24 ore sono guariti 128 pazienti (ieri erano state accertate guariti 350 persone).

731 le persone attualmente ricoverate, 41 i pazienti in terapia intensiva, 11.670 in isolamento domiciliare.

La Lombardia torna prima nel numero dei nuovi casi

La regione con più contagi nelle ultime 24 ore torna a essere la Lombardia, con 79 nuovi casi, seconda (era prima ieri) l'Emilia Romagna, che registra oggi 49 nuovi positivi), terzo il Veneto con 31 nuovi casi.

Nella classifica dei nuovi casi, la Campania ha registrato 21 nuovi casi, il Lazio 19, il Piemonte 16, la Sicilia 13, la Toscana 10, e poi la Puglia 8, la provincia autonoma di Bolzano 6, il Friuli Venezia Giulia 5, 3 nuovi casi sono stati registrati in Liguria, Abruzzo, Sardegna e Molise, 2 nuovi casi nelle Marche e nella provincia autonoma di Trento, un nuovo caso in Calabria e Basilicata. Solo Valle d'Aosta e Umbria non hanno accertato nuovi casi nelle ultime 24 ore.