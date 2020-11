L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: 39.811 nuovi casi, 425 morti e 231.673 tamponi da ieri In Lombardia 11.849 casi, 4.309 in Campania

Sale ancora la curva del contagio. Sono 39.811 i nuovi casi, 425 morti e 231.673 tamponi da ieri. 2.634 i ricoverati in terapia intensiva (+119 in 24 ore). Ieri erano 37.809 nuovi positivi, 446 i decessi. Complessivamente sono 902.490 i contagiati, comprese vittime e guariti, mentre il totale dei morti è di 41.063. 328.891 i guariti (+5.966 da ieri).119 pazienti in più in terapia intensiva, 1104 persone ricoverati con sintomi nelle ultime 24 ore. Lo si legge nel quotidiano bollettino del ministero della Salute. Ieri si era registrato un aumento di 749 ricoveri e di 124 terapie intensive. I ricoverati con sintomi sono oggi 25.109, in terapia in tensiva si trovano 2.634 pazienti.Sono 11.489 i nuovi positivi in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 46.099 tamponi effettuati, su un totale di 3.218.458 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Il totale delle persone attualmente positive in Lombardia arriva a 127.629 (+10.623) e ci sono stati 108 decessi che portano il numero delle vittime complessive 18.226. I casi totali da inizio pandemia, invece, passano a 254.436. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 5.813 (+250), 610 (+40) in terapia intensiva, mentre sono 121.206 i soggetti in isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza sono 108.851 (+1.388).Sonoi nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 22.696 tamponi. Dei 4.309 nuovi casi, 299 (il 6,9%) sono sintomatici e 4.010 sono asintomatici. Il totale dei casi di coronavirus registrati in Campania dall'inizio della pandemia è 82.318, mentre sono 1.097.897 i tamponi complessivamente esaminati. Sono 15 i nuovi decessi legati al coronavirus, con il totale dei deceduti dall'inizio dell'emergenza in Campania che supera quota 800 e raggiunge gli 811. Sono 984 i guariti di oggi: il totale dei guariti è 16.001.nuovi positivi (-81)e 27 decessi (+1). Lieve decelerazione della curva dei contagi. Rapporto tra positivi e tamponi scende a 8,5%. 239 i guariti. Nel Lazio oggi 30 mila i tamponi effettuati (+900). 49.036 i casi attualmente positivi a Covid-19, 2.619 i ricoverati, a cui si aggiungono 237 pazienti in terapia intensiva, e 46.180 in isolamento domiciliare. I guariti sono arrivati a 12.892, i decessi a 1.397 e il totale dei casi esaminati è pari a 63.325. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.Sonoin più rispetto a ieri, su un totale di 20.218 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (il 9,9%), i nuovi positivi al coronavirus in Emilia Romagna. Gli asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali sono 942. Complessivamente, tra i nuovi positivi 268 persone erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone e 362 sono state individuate nell'ambito di focolai già noti. L'età media di oggi è 45,1 anni. Ventinove i decessi: i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 35.649 (1.920 in più di ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, sono complessivamente 33.738 (+1.859 rispetto a ieri, il 94,6% del totale dei casi attivi). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 188 (+11 rispetto a ieri), 1.723 quelli in altri reparti Covid (+50).Al 4 novembre le morti di pazienti positivi a Sars-Cov-2 in Italia sotto i 50 anni sono state 434 su 39.052 (1,1%), cioè l'1,1% come calcola l'Istituto superiore di sanità (Iss) nel suo ultimo report. In particolare, 95 pazienti avevano meno di 40 anni (65 uomini e 30 donne tra 0 e 39 anni). Di 17 pazienti sotto i 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche; degli altri, 64 presentavano gravi patologie preesistenti (malattie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità) mentre 14 non avevano diagnosi di rilievo.