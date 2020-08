Coronavirus

I dati del ministero della Salute Coronavirus: 412 nuovi contagi e 6 decessi in Italia nelle ultime 24 ore I guariti sono 203, per un totale di 202.461. Prosegue il lieve aumento di ricoveri (+11) e terapie intensive (+3). Molise e Valle d'Aosta sono le due sole regioni che non registrano nuovi casi

Torna a crescere il numero dei nuovi contagi da Coronavirus in Italia. I casi registrati nelle ultime 24 ore sono 412, rispetto ai 259 di ieri.



Sale anche - anche se rimane ai minimi registrati negli ultimi mesi - il numero dei decessi: sono 6, 2 più di ieri. E' quanto emerge dai dati resi noti dal ministero della Salute.



I guariti sono 203 (ieri erano stati 150). Complessivamente, le persone dimesse o guarite dal virus sono 202.461.



Gli attualmente positivi sono 13.561 (+193). Il totale delle vittime è ora di 35.215.



Prosegue il lieve aumento di ricoveri (+11) e terapie intensive (+3). Dei 13.561 attualmente positivi, 801 sono ricoverati con sintomi, 49 sono in terapia intensiva e 12.711 in isolamento domiciliare.



I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 40.642, per un totale di 7.316.918.



Molise e Valle d'Aosta sono le due sole regioni che non registrano nuovi casi.

