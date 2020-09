L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: 1326 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Record di tamponi: 102.959

Condividi

Tornano a superare quota mille i nuovi casi positivi (1.326) con un incremento di 348 pazienti con un record di 102.959 tamponi che porta il totale a 8.828.868. E' quanto emerge dal bollettino odierno pubblicato dal ministero della Salute che registra anche 6 decessi (-2). Gli attualmente positivi sono 27.817 (+1.063), con 1.437 pazienti ricoverati con sintomi (+57), 109 in terapia intensiva (+2) e 26.271 in isolamento domiciliare (+1.004). Nelle ultime 24 ore sono guariti o sono stati dimessi dagli ospedali 257 pazienti per un totale di 208.201. Sono 271.515 i casi totali di coronavirus in Italia.Dei nuovi casi registrati, 237 (il 17,8%) riguardano la Lombardia (ieri erano 242), 163 il Veneto (97 ieri), 130 il Lazio (125 ieri); in Sardegna i nuovi casi sono 73 (50 ieri), il Molise è la sola regione senza nuovi contagi. Dei sei morti, 2 sono stati registrati in Lombardia, uno in Piemonte, uno in Veneto, uno in Friuli Venezia Giulia e uno in Sardegna.Sonoi nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 37 'debolmente positivi' e 10 a seguito di test sierologico) e 2 i morti, con il totale che sale a 16.869. È quanto emerge dal bollettino giornaliero diffuso dalla Regione sull'andamento del contagio. I tamponi effettuati sono 17.082, 1.630.115 complessivamente. Sono 39 in più i guariti/dimessi, che toccano quota 76.407, di cui 1.319 fra coloro che hanno lasciato l'ospedale e 75.088 che hanno superato la malattia. C'è un paziente in più in terapia intensiva, 22 in totale. Per i ricoverati in altri reparti si segnala un +8, ovvero 220 persone al momento. Per quanto riguarda le Province, 89 casi si sono verificati a Milano (di cui 57 a Milano città), 28 a Brescia, 25 a Bergamo, 24 a Monza, 14 a Varese, 11 a Como, Lecco e Pavia, 9 a Cremona, 5 a Mantova, uno a Lodi e nessuno a Sondrio.E' aumentato lievemente rispetto a ieri il numero di positivi nel Lazio. "Su oltre 10mila tamponi oggi si registranocasi (erano 125 ieri, sempre su circa 10mila tamponi, ndr)", spiega l'assessore alla Sanitàregionale, Alessio D'Amato, precisando che 80 dei nuovi positivi sono a Roma e che nelle ultime 24 ore non è stato registrato alcun decesso. Inoltre, sottolinea D'Amato, "si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa il 52% del totale, il 38% dalla Sardegna".Sonole persone risultate positive al Coronavirus oggi in Campania su 5134 tamponi esaminati; di questi 39 sono viaggiatori (29 casi dalla Sardegna, 10 da Paesi esteri). E' quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione Campania. Zero i decessi registrati mentre sette le persone guarite. Ad oggi il totale dei positivi è pari a 7.285 persone su 430.232 tamponi.Sonoi positivi in più rispetto a ieri in E.Romagna, di cui 58 asintomatici, su oltre 11.600 tamponi effettuati. I casi attivi, cioé il numero di malati effettivi, a oggi sono 3.103 (42 in più di quelli registrati ieri). Non si registra nessun decesso in tutta la Regione. Questi i principali dati sul coronavirus alle 12 di oggi in Emilia Romagna.Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.989 (+43 rispetto a ieri), il 95% dei casi attivi. I pazienti in terapia intensiva sono 10 (+1) mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 104 (-2). I casi positivi, da inizio epidemia, sono 32.128.