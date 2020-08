L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: i nuovi casi ancora in aumento, 1.071 in più

​Continua l'impennata dei contagi in Italia. Non si ferma la crescita della curva epidemica. Per la prima volta dal 12 maggio si torna a superare quota mille casi in un solo giorno: 1.071 oggi, contro i 947 di ieri. Il totale sale così a 258.136. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.A far registrare più contagi sono Lazio (215, record di sempre), Lombardia (185) e Veneto (160). Solo la Valle d'Aosta registra zero nuovi casi. In calo invece i decessi, oggi 3 (contro i 9 di ieri), segnalati da Veneto (2) e Piemonte (1).Il totale delle vittime sale a 35.430. I guariti nelle 24 ore sono 243 (ieri 274), per un totale di 205.203. Nuovo forte balzo del numero delle persone attualmente positive, 825 in più (ieri 664), e sono ora 17.503.A fronte dei numeri tornati a quattro cifre, "tiene" ancora la trincea dei ricoveri: quelli in regime ordinario aumentano di 5 unità (924 in tutto), mentre le terapie intensive dopo giorni di crescita sono oggi 5 in meno, 64 in totale. I pazienti in isolamento domiciliare sono 16.515. Infine, numero importante di tamponi eseguiti: 77.674 (ieri 71.996).Record di nuovi casi dall'inizio dell'epidemia nel Lazio. Oggi se ne contano 215 (con zero decessi), di cui il 61% sono link di rientro. Il precedente record era 208, registrato addirittura il 28 marzo. "Oggi è record di positivi - sottolinea l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato - mai così tanti, legati prevalentemente ai casi con link dalla Sardegna 45% (97 casi). Sono in prevalenza giovani e asintomatici. In questa fase il tema è bloccare tempestivamente le catene di trasmissione rintracciando gli asintomatici per evitare che venga diffuso il virus in ambito familiare". Aumentano di 17 unità i ricoveri nel Lazio. Ora le persone ricoverate sono 265. Stabili invece le terapie intensive, ferme a 6 da diversi giorni. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.599, e gli attuali casi positivi sono 1.870. Invariato il numero dei decessi, 873, mentre sale a 7.020 quelli dei guariti. Il totale dei casi è pari a 9.763.Nessun decesso per Coronavirus e 185 nuovi casi su 12.957 tamponi effettuati in Lombardia nelle ultime 24 ore. In calo i ricoveri in terapia intensiva (-3) e non in terapia intensiva (-1). I guariti e dimessi sono 103. Fra le province, a Milano il maggior numero di casi con 71 nuovi positivi, di cui 48 in città. Seguono Pavia (38), Brescia (28) e Monza e Brianza (12). Tutte le altre province sono sotto i dieci casi, zero contagi solo a Bergamo.Sono 160 in più i casi di tampone positivo rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore. Sono passati da 21.650 a 21.810. Nessun nuovo decesso. I casi attualmente positivi sono passati da 1.865 a 1.992. Vi sono 104 persone in più in isolamento domiciliare. Il numero è passato da 6.424 a 6.528.Vi sono due nuovi decessi nelle ultime 24 ore in Veneto legati al coronavirus. E' quanto emerge dal bollettino diffuso dalla Regione. Si è passati da 2.102 a 2.104 morti complessivi. In calo invece i casi in isolamento domiciliare. Si è scesi da 6.528 a 6.424.