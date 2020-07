L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: 5 morti nelle ultime 24 ore, 170 i nuovi casi e 147 i guariti

In calo per il secondo giorno consecutivo i nuovi casi di Covid-19 in Italia: 170 oggi, contro i 255 di ieri. Pesa però, come ogni lunedì, l'"effetto weekend", con un drastico calo dei tamponi (oggi 25.551, la metà della media di oltre 50mila). Il calo è distribuito su gran parte delle regioni, soprattutto Lombardia (34 casi contro i 74 di ieri), Emilia Romagna (33 contro 61) e Piemonte (4 contro 12), con l'eccezione della Liguria che sale da 3 a 24 nuovi casi. Il totale delle persone colpite dal virus sale così a 246.286.E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Stabile, da quattro giorni a questa parte, il numero dei decessi: 5 anche nelle ultime 24 ore, per un totale che sale a 35.112. Segnalano una vittima ciascuna cinque regioni: Piemonte, Lazio, Puglia, Abruzzo e Sardegna. Mentre sono cinque anche le regioni senza nuovi casi odierni: Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Calabria e Valle d'Aosta. I guariti sono 147 (ieri 126), e sono 198.593 in tutto. Per effetto di questi dati, aumentano ancora le persone attualmente malate, ma molto meno: +16 oggi, contro +123 di ieri, per un totale di 12.581. Prosegue il trend di lieve aumento dei ricoveri registrato negli ultimi giorni: quelli in regime ordinario sono 5 in più (740 in tutto), mentre le terapie intensive salgono di una unità, da 44 a 45. Le persone in isolamento domiciliare, infine, sono 11.796."Quarto giorno consecutivo senza decessi e 6 province (Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese) a zero contagi". Commenta così i dati epidemiologici odierni l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, parlando di un "trend di dati incoraggianti in merito all'emergenza Covid. Dei 34 casi odierni, 6 sono debolmente positivi e 3 scaturiti da positività ai test sierologici che proseguono senza sosta. Numeri bassi che si collegano anche al minor numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, ovvero 3.992. Aumentano di 80 i guariti/dimessi, per un totale complessivo di 72.429. Cresce di un solo paziente, il conteggio quotidiano sui ricoverati in terapia intensiva, il cui totale regionale è di 14. Scendono invece di due i ricoverati negli altri reparti, -2, per un totale di 137. La Provincia di Milano è quella che registra più casi, 14,di cui 7 a Milano città. Nelle altre province lombarde i casi sono Bergamo 8, Brescia 2, Como 2, Monza e Brianza 2 e Lecco 2.Nel Lazio "oggi abbiamo 13 casi e un decesso. Di questi otto sono casi di importazione: un caso di nazionalità del Bangladesh, due casi da Spagna, due da Afghanistan, uno dal Pakistan, uno da Egitto e un caso di una donna da Capoverde con link con Arabia Saudita". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato, che aggiunge: "Stiamo lavorando per l'ordinanza per effettuare i test ai terminal dei pullman". Il numero totale di casi Covid-19 esaminati nel Lazio è arrivato oggi a 8.567. Lo ha reso noto la Regione su Facebook. Il numero di deceduti fin qui è pari a 861, mentre il numero totale di guariti èdi 6.762. Sono attualmente positive 944 persone, 193 sono ricoverate fuori dalla terapia intensiva e 9 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono invece in 742.L'Unita' di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26.022 (+3 rispetto a ieri),3193 ad Alessandria, 1574 ad Asti, 841 a Biella, 2435 a Cuneo, 2345 a Novara, 13.415 (+3) Torino, 1093 a Vercelli, 959 nel Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 167 provenienti da altre regioni.