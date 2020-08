L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: sono 1367 i nuovi contagi in 24 ore, 13 i morti

Condividi

Sono 1.367 i nuovi casi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 878. Questo incremento porta i casi totali registrati da inizio pandemia a 262.540. Lo rilevano i dati elaborati dal ministero della Salute e dalla Protezione civile nazionale. Oggi si registrano inoltre 13 decessi (ieri erano 4), il numero delle vittime sale quindi a 35.458. Il totale degli attualmente positivi è di 20.753, di questi 1.055 sono ricoverati con sintomi, 69 sono in terapia intensiva (ieri erano 66) e 19.629 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 93.529 (ieri erano 72.341, di cui 8.495 tamponi rapidi aggiunti dalla Regione Lazio) per un totale di 8.219.421. La Valle d'Aosta è l'unica regione Covid-free.Sono 269 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, alla luce di 16.561 tamponi, con il rapporto tra tamponi e numero di positivi pari a 1,6%. Tra i nuovi positi 20 'debolmente positivi' e 9 a seguito di test sierologico. Nessun decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore, stabili i ricoveri non in terapia intensiva a 158 e in leggero aumento i pazienti in terapia intensiva (+2 a 17). Sono 87 i guariti/dimessi di oggi, con il totale complessivo che arriva a 75.988, di cui 1.265 dimessi e 74.723 guariti."Oggi nel Lazio si registrano 162 casi e un decesso, di questi 121 sono a Roma. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro ed in particolar modo con link dalla Sardegna (45%). L'indice Rt decresce per la seconda settimana consecutiva con un valore pari a 0.42 dovuto ai casi importati e asintomatici". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nel Lazio ad oggi sono 2.412 i casi positivi a Covid-19, con 263 ricoverati, cui si aggiungono 6 pazienti in terapia intensiva, mentre sono 876 in totale i deceduti. Sono 2.143 i pazienti in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono 7.110 e il totale dei casi esaminati è pari a 10.398.Impennata di casi in Toscana: 161 in più. Sono 11.414 i casi di positività al Coronavirus, 161 in più rispetto a ieri (21 identificati in corso di tracciamento e 140 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 161 casi odierni è di 36 anni circa (il 25% ha meno di 26 anni, il 37% tra 26 e 40 anni, il 35% tra 41 e 65 anni, il 3% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 75% è risultato asintomatico, il 19% pauci-sintomatico. Delle 161 positivita' odierne, 81 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 69 per motivi di vacanza (25 Spagna, 25 Grecia, 16 Croazia, 3 Malta). 21 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (18 Sardegna, 3 altro). 1 caso riferibile a cittadino residente fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana.Sono 135 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Campania, 3.026 i tamponi esaminati. Dei 135 nuovi casi, 71 sono casi di rientro (41 dalla Sardegna e 30 dall'estero). Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza supera quota 6mila unità e raggiunge il numero di 6.111, mentre sono 393.265 i tamponi complessivamente analizzati. L'Unità di crisi della Regione Campania informa che c'è 1 nuovo decesso legato al coronavirus: il totale dei deceduti da inizio emergenza è 443. Sono 3 i nuovi guariti, il cui totale sale a 4.373 (di cui 4.368 completamente guariti e 5 clinicamente guariti).