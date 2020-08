L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: i nuovi casi sono 1.365 in 24 ore, 4 i morti, 312 i guariti

Sono 268.218 i casi totali di Coronavirus registrati in Italia secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute. L'incremento nelle ultime 24 ore è stato di 1.365 contagi, con un lieve rallentamento rispetto al dato dei 1.444 contagi di ieri. Quattro le persone decedute: in totale i decessi dall'inizio dell'epidemia sono stati 35.477. Sono 208.536 i guariti mentre 86 le persone in terapia intensiva (ieri erano 79). Ma nel bollettino di oggi viene specificato che la Regione Basilicata comunicherà solo domani il numero dei tamponi e dei casi testati di oggi.Da ieri sono stati effettuati 81.723 tamponi, per un totale di 8.591.341. 208.536 il totale dei dimessi/guariti, +312 rispetto a ieri. +1.049 gli attualmente positivi, per un totale di 24.205. Nessuna regione a contagio zero. 7 in più in terapia intensiva, il totale sale a 86.Sono 235 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Regione. Costante l'aumento del numero dei guariti e dimessi (+48). Effettuati 12.863 tamponi. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all'1,8%. A Sondrio non si registra alcun contagio.I dati di oggi: - tamponi effettuati: 12.863, totale complessivo: 1.586.967 - i nuovi casi positivi: 235 (di cui 30 'debolmente positivi' e 7 a seguito di test sierologico) - i guariti/dimessi totale complessivo: 76.248 (+48), di cui 1.283 dimessi e 74.965 guariti - in terapia intensiva: 20 (+2) - i ricoverati non in terapia intensiva: 194 (+9) - i decessi, totale complessivo: 16.863 (3) I nuovi casi per provincia: Milano: 80, di cui 45 a Milano città; Bergamo: 17; Brescia: 28; Como: 25; Cremona: 2; Lecco: 6; Lodi: 2; Mantova: 16; Monza e Brianza: 22; Pavia: 12; Sondrio: 0; Varese: 12.In Veneto continua la crescita dei contagi da coronavirus che anche oggi segna 109 casi in più. Il totale è di 22.864 infetti dall'inizio dell'epidemia. Non ci sono però nuove vittime. Il conteggio dei morti resta fermo a 2.120. Lo si apprende dal bollettino della Regione. Scende nettamente il numero dei soggetti posti in isolamento, sono 7.529, -530 rispetto a ieri, dei quali 87 (-31) positivi al tampone. Stabile il dato degli attualmente positivi che sono 2.345. Un nuovo caso di contagio da Coronavirus è stato registrato tra i residenti Vo', il paesedei Colli Euganei che fu focolaio del virus in Veneto, e nel quale si registrò la prima vittima in Italia. Il dato emerge dal bollettino emesso questo pomeriggio dalla Regione. Nella casella di Vo' ricompare +1 tra i tamponi positivi. L'ultima volta era stato il 17 agosto, dopo più di due mesi con zero casi. Così gli attualmente positivi nel paese salgono a 2, mentre diventano 89 i contagiati dall'inizio dell'epidemia.Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 31.805 casi di positività, 109 in più rispetto a ieri, di cui 56 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Oggi si registra un numero di tamponi superiore a 9.200. Cinque i nuovi contagi collegati a rientri dall'estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l'isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è di 22. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 37 anni.Le province che presentano il maggior numero di casi sono quelle di Ravenna (21), Parma (20) e Bologna (18). Questi i dati - accertati alle 12 di oggi - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. I tamponi effettuati ieri sono 9.202, per un totale di 893.601. A questi si aggiungono anche 2.109 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 2.868 (99 in più di quelli registrati ieri). Non si registrano nuovi decessi in tutta l'Emilia-Romagna.Su circa 13 mila tamponi effettuati nel Lazio si registrano oggi 156 casi: di questi 71 sono a Roma. Nessun decesso. Confermata una prevalenza dei casi di rientro (circa 55%) e con link dalla Sardegna (circa 40%).Sono 270 i nuovi casi di contagio in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 125 di persone rientrate dalle vacanze (58 della Sardegna, 67 da Paesi esteri) a fronte di 6729 tamponi. Il dato è dell'Unità di crisi della Regione ed è il più alto dall'inizio della pandemia. Il totale dei positivi sale così a 6882 a fronte di un totale tampone pari a 413.478. Per il terzo giorno consecutivo nessun decesso, per cui totale rimane a 445, mentre sono 16 i guariti che portano il totale a 4412, di cui 4407 guariti completamente e 5 clinicamente guariti.