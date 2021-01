L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: 448 decessi e 12.532 nuovi casi con 91.656 tamponi in 24 ore Il tasso di positività sale al 13,67% a fronte del 13,3% di ieri. In Sicilia tasso al 19,8%

Sono 12.532 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 448. Ieri i positivi erano stati 18.627, i morti 361. Il totale delle vittime è ora di 79.203 dall'inizio della pandemia.Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 91.656 tamponi per il coronavirus in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 139.758. Il tasso di positività sale al 13,6%, a fronte del 13,3% di ieri (+0,3%).Salgono ancora i numeri delle terapie intensive dove attualmente sono ricoverate 2.642 persone (+27 rispetto a ieri). 1.633.839 sono i guariti (+16.035), mentre gli attualmente positivi 575.979 (-3.953).Per quanto riguarda l'incremento dei nuovi casi nelle singole regioni si registrano: Lombardia 1.488, Veneto 1.715, Piemonte 609, Campania 1.021, Emilia Romagna 1.942, Lazio 1.254, Toscana 379, Sicilia 1.587, Puglia 622, Liguria 226, Friuli Venezia Giulia 361, Marche 333, Abruzzo 120, Sardegna 231, P. A. Bolzano 125, Umbria 49, Calabria 270, P. A. Trento 69, Basilicata 79, Valle d'Aosta 27, Molise 25.Sonoi nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, su 9.632 tamponi nelle ultime 24 ore. Dei nuovi contagiati 822 sono asintomatici e l'età media è 45,8 anni. La provincia con più casi è Modena (469), segue Bologna (402). I guariti sono 316 in più, i casi attivi sono 61.466 (+1.560), di cui il 95% in isolamento a casa. Sono 66 i nuovi decessi, tra cui anche un 45enne a Reggio Emilia. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 238 (+1), 2.741 quelli negli altri reparti Covid (+36). Alle 16 sono state fatte dall'inizio della campagna 73.660 vaccinazioni, 5.905 nella giornata di oggi.Sono complessivamentesu 8.698 tamponi processati i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ore in Sicilia, dove il numero complessivo dei positivi sale a quota 42.819. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che le vittime in un solo giorno sono state 37 (2.765 dall'inizio dell'emergenza sanitaria) e i guariti 237. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.298, mentre si trovano in terapia intensiva 208 pazienti. Il tasso di positività è salito al 19,8%.In Lombardia i nuovi casi positivi di Coronavirus sono. Il totale complessivo dei guariti/dimessi è di 421.890 (+4.717), di cui 3.458 dimessi e 418.432 guariti. In terapia intensiva: 462 (+3), i ricoverati non in terapia intensiva: 3.522 (-76). Il totale complessivo dei decessi è di 25.849 (+62). I tamponi effettuati sono 13.356, totale complessivo: 5.061.374. Tasso di positività al 10.7%.Nelle ultime 24 ore nel Lazio sono stati registratinuovi casi, 45 decessi e 1.113 guariti. Nel Lazio sono 78.881 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.887 ricoverati, 321 in terapia intensiva, e 75.673 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 97.858, i decessi 4.176 e il totale dei casi esaminati è pari a 180.915.In Campania oggi su 9.690 tamponi effettuati sonoi positivi, di cui 934 asintomatici e 87 sintomatici. Il totale dei positivi è di 200.792 su 2.157.456 tamponi. 37 i nuovi deceduti: 12 deceduti nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Il totale dei deceduti è di 3.165. I guariti sono 1.655 che portano ad un totale di 122.910. Su 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, gli occupati sono 109.Oggi in Puglia sono stati registrati 3.577 test per l'infezione da coronavirus e sono stati registraticasi positivi. Sono stati registrati 26 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.122.582 test, 44.604 sono i pazienti guariti, 54.933 sono i casi attualmente positivi.Sono 8 i nuovi decessi per Covid 19 in Sardegna,i casi di positività in più accertati nell'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale a fronte dei 2.431 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Risale il numero dei pazienti ricoverati, 517 (+10), e di quelli in terapia intensiva, 48 (+1).Sonoi casi di positività riscontrati oggi in Calabria su 1.791 tamponi esaminati. Rispetto a ieri il numero delle persone risultate positive è salito a 27.204 ed in cura nelle strutture ospedaliere e in isolamento controllato vi sono 9.629 persone. Sono 297 i pazienti ricoverati in ospedale di questi 24 in terapia intensiva. In Calabria ad oggi sono stati eseguiti 464.378 tamponi.