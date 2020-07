Palazzo Chigi Dl Semplificazioni: la maggioranza cerca l'intesa in un nuovo vertice Lavori in corso nelle forze e tra le forze che sostengono il governo Conte per arrivare a una definizione condivisa di quella che il premier stesso ha definito "la madre di tutte le riforme". Intanto, dopo l'invito di Conte alle opposizioni, da Berlusconi giunge un'apertura per un sostegno a un'eventuale, nuova maggioranza

Per discutere di quella che dal premier Conte è stata definita "la", la maggioranza di governo è tornata a incontrarsi anche questa mattina a palazzo Chigi. Fitto il calendario degli appuntamenti da rispettare tenendo presente, però, che ci sono ancora importanti nodi da sciogliere. Quindi questa mattina un nuovoche nelle intenzione di Conte e del governo dovrebbe essere quello definitivo per poi passare oggi alle 16 a un fondamentalesu 'misure urgenti per la semplificazione del sistema Italia' e entro domani alche possa mettere la parola fine al Dl semplificazioniIl confronto interno però sembra ancora lontano dall'essere risolto. "C'è un confronto in atto su un provvedimento che consideriamo tutti molto importante, il dl semplificazioni. Il confronto è su nodi procedurali, per esempio il nodo dei commissari, ma c'è larga condivisione sulla necessità di snellire le procedure e superare la paura di firmare da parte dei funzionari pubblici. Siamo in severa recessione, è importante spendere tanto e bene. Così, viceministro dell'Economia, questa mattina ai microfoni di "Radio anch'io" su Rai Radio1.Gli fa eco su Rai3, ad "Agorà Estate" il ministroche sostiene: "In questi mesi il governo ha compiuto scelte difficilissime dimostrando forza e coraggio nell'affrontare l'emergenza sanitaria. Abbiamo dimostrato che la politica, se vuole, sa decidere. Ora bisogna continuare su questa strada. Dobbiamoe procedere con grande determinazione".Sulle semplificazioni restano però delle differenze di posizione da superare all'interno della maggioranza di governo. "Personalmente ho delle forti perplessità sulla norma che prevede la possibilità assegnare appalti senza gara fino a cinque milioni di euro e penso che su questo serva un ulteriore approfondimento nel Governo. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un forte indebolimento delle strutture tecniche delle amministrazioni, con l'incapacità degli uffici pubblici ad ogni livello di gestire appalti e gare correttamente e di stare al passo con una normativa tecnica e amministrativa, spesso interdisciplinare, che richiede nuove capacità". Ha detto il sottosegretario all'Ambiente,, intervenendo alla trasmissione "" su Rai3."Come è noto, tante statistiche di istituti di ricerca ci dicono che la nostra pubblica amministrazione è mediamente più anziana di quella di altri paesi europei. C'è quindi un tema dididei nostri apparati per metterli in condizione di fare bene le gare, perché la storia recente ci insegna che non sempre andare a gara diretta semplifica, anzi in molti casi può complicare le cose'', conclude Morassut.E c'è invece chi, da una posizione esterna al governo, invita ad avere maggiore determinazione e coraggio. "Si parla di modello Genova perché credo sia l'unico caso negli ultimi 15 anni in cui un'opera pubblica viene cominciata e finita nei tempi previsti. Lo si è fatto grazie ad una legge ad hoc. Conte ha firmato il 'Decreto Genova' e sa di cosa stiamo parlando: se non ci mettiamo in testa che le semplificazioni sono qualcosa su cui bisogna avere coraggio, di cosa stiamo parlando? Dobbiamo necessariamente assumerci dei rischi e prenderci responsabilità per far ripartire il Paese". Lo ha a La7, il presidente di Regione Liguria,, in merito al dibattito sul dl Semplificazioni.Ad alimentare le fibrillazioni all'interno della maggioranza che sostiene il governo Conte arriva anche una inattesa quanto concreta apertura di. "Non credo che ne esistano le condizioni e non credo servirebbe all'Italia un governo con forze politiche antitetiche fra loro. Noi e i 5Stelle, per esempio, abbiamo una visione diametralmente opposta su tutto. Se però in questo Parlamento si creassero davvero le condizioni per una maggioranza diversa, più efficiente, più rappresentativa della reale volontà degli italiani, andrebbe verificata, naturalmente prima di tutto con i nostri alleati". Lo ha detto il presidente di Fi, Silvio Berlusconi in una intervista a "la Repubblica"."Abbiamo già votato due volte gli scostamenti e siamo stati decisivi. Questa volta lo voteremo, senza porre condizioni, solo se avremo la garanzia che serva a dare ossigeno all'economia, liquidità alla produzione e ai consumi". "Sin dall'inizio della crisi - prosegue Berlusconi, confermando che risponderà all'che Conte ha rivolto- Forza Italia è stata disponibile al confronto. Parteciperemo, insieme con Lega e Fdi, e consegneremo un dossier di proposte per la ripartenza".Infatti, il premier Giuseppe Conte ha invitato formalmente: a Silvio Berlusconi, a Giorgia Meloni, a Matteo Salvini. Tutti e tre confermano di aver ricevuto la missiva, e paiono essere disponibili all'incontro. Certo, hanno con toni e condizioni diverse, e nulla cambia per la manifestazione unitaria in programma per questo sabato. Il più collaborativo, come visto, sembra essere il Cavaliere. Dalla Lega si ricorda che Matteo Salvini "è pronto a collaborare e a ribadire molte proposte costruttive al governo" formulate d'intesa con altri leader dei partiti di opposizione.Da Palazzo Chigi viene spiegato che non è ancora stata fissata una data per l'incontro. I tre leader potranno decidere se presentarsi in incontri singoli o tutti assieme (quest'ultima opzione sembra più probabile). Nella lettera di invito Conte spiega di ritenere che, in un momento così delicato per il futuro del Pase, "l', pur nel rispetto dei ruoli e delle posizioni, sia doversa e necessaria e spero che possa rivelarsi proficua e feconda".