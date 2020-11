Covid, in Francia 40.000 casi da ieri e quasi 400 morti I dati sarebbero provvisori per un problema tecnico

Il coronavirus non accenna a fermare la sua corsa in Francia dove si contano 40.558 nuovi casi positivi da ieri. Le vittime salgono a 38.674 dopo il decesso di altre 394 persone nelle ultime 24 oreUn numero probabilmente provvisorio per sopraggiunti problemi tecnici nel meccanismo di comunicazione dei risultati dei tamponi a Santè Publique France.Ieri i casi erano stati 36.330 e i morti 426.