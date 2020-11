Coronavirus

2020/11/02 14:49

Controlli in corso per la moglie Ilary Blasi e i figli Covid-19. Francesco Totti positivo, è in isolamento a casa Il papà Enzo è morto il 12 ottobre scorso allo Spallanzani in seguito proprio a complicazioni legate al Coronavirus. Anche la madre di Totti era stata contagiata

Francesco Totti piange il padre Enzo. "Lo Sceriffo" era sempre al suo fianco Lutto per Francesco Totti: è morto il padre, era positivo al coronavirus



Il papà Enzo è morto il 12 ottobre scorso allo Spallanzani in seguito proprio a complicazioni legate al Coronavirus, e anche la madre di Totti era stata contagiata. Controlli in corso, ovviamente, anche per la moglie Ilary Blasi e i figli.

