E' il dato più alto dall'uscita del paese dal lockdown Impennata di contagi in Francia, 4.771 nuovi casi da ieri

Le autorità sanitarie francesi hanno annunciato oggi 4.711 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, un nuovo record post-lockdown. Un livello riscontrato l'ultima volta durante l'apice dell'epidemia in Francia.Durante il blocco, la Francia ha registrato un picco di 7.578 casi il 31 marzo, ma da allora ci sono stati solo pochi giorni con il numero di contagi giornalieri oltre i 4.500. Lo ha comunicato il ministero della Salute di Parigi.Il tasso di infezione è aumentato vertiginosamente negli ultimi giorni, ma il numero di persone ricoverate in ospedale con Covid-19 è stato relativamente stabile e anche il numero di nuovi decessi al giorno è rimasto stabile a due cifre basse. Oggi sono stati segnalati dodici nuovi decessi, come ha riportato il quotidiano le Figaro.