L'emergenza Covid-19 in Europa Coronavirus, Francia: contagi record con 5.429 positivi in un giorno, 3594 in Spagna

Nuovo record in, dove il numero di nuovi casi positivi al Covid-19 è arrivato nelle ultime 24 ore a 5.429. Una tale cifra non si registrava da metà aprile. E' quanto si apprende dalla direzione generale della Sanità francese che non ha però aggiornato il numero dei decessi e dei ricoveri a causa di un guasto informatico che ha colpito il sistema di conteggio..Il ministero della Sanità diha diffuso i dati sui contagi nelle ultime 24 ore: oggi sono 3.594, che portano il totale da inizio pandemia a oltre 419.849. A Madrid si sono registrati 1.513 contagi, mentre in Andalusia 370 e in Aragona 316.Nelle ultime 24 ore insono stati registrati 1.048 nuovi casi di pazienti positivi al Covid-19 che portano il totale dei contagi da inizio pandemia a 328.846 casi. Mentre i decessi sono stati 16 che portano a un totale di 41.465 vittime. I ricoveri in ospedale sono stati 97 che portano il totale degli attualmente ricoverati a 133.431, di cui 68 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 190.434 nuovi test, per un totale da inizio pandemia di oltre 15.300.000 tamponi.Balzo in avanti del numero dei positivi in: nella giornata di oggi si registrano 338 nuovi positivi. Non era mai accaduto da inizio pandemia. Il totale dei positivi da marzo è di 8.800 casi e i morti registrati sono stati 174. A causare questo aumento dei casi senza precedenti la decisione del primo ministro Andrej Plenković di voler aprire le porte del paese al turismo, una delle maggiori voci dell'economia croata. Negli ultimi giorni paesi come Germania e Regno Unito hanno imposto restrizioni per i viaggiatori che provengono dal paese balcanico.Inle autorità, per il persistere dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus, hanno deciso di rinviare di un mese, al primo ottobre prossimo, l'inizio dell'anno scolastico previsto a inizio settembre. In queste settimane i responsabili scolastici avranno la possibilità di preparare adeguatamente e adattare aule e ambienti alle condizioni previste per la prevenzione anti Covid, in primo luogo distanza e obbligo di mascherine. Oggi in Macedonia del Nord si sono registrati 119 contagi e 5 decessi.Inl'epidemia di Covid-19 continua a destare grande preoccupazione. 1.256 casi e 54 morti nelle ultime 24 ore. Resta alto il numero dei contagi anche in, 283 da ieri con un morto, mentre in Serbia vi sono stati 154 nuovi casi e 2 morti. L'epidemia non allenta la presa inche ha registrato da ieri 157 contagi (su 511 test) e 4 decessi e inche ha registrato 55 contagi e una vittima. In crescita nelle ultime 24 ore anche i casi inche ne ha registrati 203 con 9 morti.Per gli ingressi in Italia da Romania e Bulgaria vige l'obbligo di una quarantena di 14 giorni, mentre l'ingresso è interdetto per gli arrivi da Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord e Kosovo.