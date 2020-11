La pandemia in Europa Gb. Bbc, Johnson: "Morti potrebbero essere il doppio prima ondata". Germania: Al via lockdown light Secondo l'emittente, i laburisti voteranno a favore del lockdown, ma criticheranno il ritardo della misura. In Francia, il Presidente Macron agli studenti: "Virus progredisce, ma ce la faremo". Situazione delicata in Austria dove si registra un'impennata di ricoveri in terapia intensiva: +78%

Il numero dei morti legati alla pandemia di Covid-19 in inverno potrebbe essere il doppio di quello registrato in Inghilterra durante la prima ondata. Lo affermerà il primo ministro britannico Boris Johnson in un discorso oggi in Parlamento in cui, secondo la 'Bbc', spiegherà che "non c'è alternativa" al lockdown di quattro settimane in tutto il Paese. Johnson sosterrà, inoltre, che è stato giusto "tentare ogni opzione possibile" prima di obbligare le persone a restare in casa. Secondo l'emittente, i laburisti voteranno a favore del lockdown, ma criticheranno il ritardo della misura. Sabato Johnson ha annunciato nuove restrizioni a partire da giovedì, con la chiusura di pub, ristoranti, palestre, negozi non essenziali e luoghi di culto.Ha preso il via in Germania il 'lockdown light', con la chiusura fino alla fine del mese di ristoranti, bar, teatri, cinema e altri luoghi di svago, per contrastare la veloce diffusione del coronavirus. Le misure entrate in vigore oggi sono più lievi di quelle imposte nella prima fase della pandemia, a marzo e aprile. Questa volta scuole, asili infantili, negozi non essenziali e parrucchieri restano aperti. Sono consentiti raduni in spazi pubblici di massimo 10 persone appartenenti a non più di due gruppi abitativi; è richiesto di evitare i viaggi non essenziali e agli hotel è vietato alloggiare persone che stiano compiendo viaggi per turismo. Sabato il centro per il controllo delle malattie ha comunicato il numero più alto di infezioni in un giorno dall'inizio della pandemia, 19.059. I dati a inizio settimana tendono ad abbassarsi e oggi il centro ha riferito di 12.097 casi, ma rispetto a una settimana fa si tratta comunque di un deciso aumento, visto che allora erano stati 8.685.La Germania la scorsa settimana ha registrato oltre 100 nuovi casi ogni 100mila abitanti, meno che in altri Paesi europei ma ben oltre il limite di 50 che le autorità avevano stabilito in precedenza come segnale d'allarme che richiede azione da parte delle autorità locali. La cancelliera Angela Merkel e i governatori degli Stati federati rivaluteranno la situazione dopo due settimane, per eventuali aggiustamenti. "Lo scopo è tornare sotto il livello di 50, in cui è possibile tracciare i contatti", ha spiegato il ministro per la Cancelleria, Helge Braun, parlando a Rbb Inforadio. Merkel la scorsa settimana ha infatti dichiarato che le autorità attualmente non sono in grado di tracciare il 75% delle infezioni.Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha rivolto un messaggio su SnapChat e Instagram agli studenti francesi che oggi rientrano a scuole dopo le due settimane di vacanze per Ognissanti, durante le quali la Francia è stata teatro di gravi attacchi terroristici ed è tornata in lockdown per tentare di frenare i contagi. "Il virus sta progredendo in tutti i Paesi e non ci risparmia. Ho bisogno di voi per farcela. Ci vorrà tempo, ma lo supereremo tutti insieme", ha assicurato il presidente, invitando gli studenti a scaricare l'applicazione 'TousAntiCovid'. "I giorni che stiamo vivendo sono difficili, quindi voglio che vi ricordiate queste poche parole - ha concluso Macron - Siete la Francia. Essere francese, alla scuola della Repubblica, significa imparare ad essere liberi, a crescere attraverso la conoscenza. Quindi vivete pienamente questo tempo di apprendimento. Preparate il vostro futuro". Nel paese intanto le diverse Federazioni di commercianti incontreranno questa settimana il ministro dell'economia Bruno Le Maire per studiare le condizioni di una eventuale riapertura dei negozi a partire dal 12 novembre.Verso la saturazione i reparti di terapia intensiva in Austria, dove il punto critico è previsto per la seconda metà di questo mese se non ci sarà un calo del numero dei contagi di covid. Il ministro della salute, Rudolf Anschober, ha lanciato l'allarme dopo che il numero dei letti occupati è aumentato del 78 per cento in una settimana. Il ministro ha sollecitato gli austriaci a rispettare rigorosamente le regole introdotte per contenere il diffondersi dell'epidemia. Da domani entrerà in vigore un mini lockdown, varato dal governo e approvato dalle commissioni parlamentari interessate, della durata di quattro settimane. Fra le misure introdotte un coprifuoco dalle otto di sera alle sei del mattino che dovrà essere riapprovato dal Parlamento ogni dieci giorni.