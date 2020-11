L'ordinanza del ministro della Salute Il governatore della Valle d'Aosta chiede a Speranza la revisione della zona rossa "Evidenti errori di calcolo" scrive, in una lettera, Erik Lavevaz

Aosta in lockdown

Il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, chiede con una lettera al ministro della Salute, Roberto Speranza, "di rivedere - per evidenti errori di calcolo - la classificazione" della Regione, attualmente in zona rossa. In caso di rigetto, la giunta regionale annuncia che "assumerà tutte le decisioni giuridiche e politiche conseguenti a difesa dell'ordinamento statutario della Valle d'Aosta".

Secondo l'ultimo monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità, l'indice di contagio nella Regione è ancora oltre 1 (1,1) .

Già ieri sera, a stretto giro, Lavevaz aveva chiesto a Roma di spiegare "perché noi zona rossa". "Ieri abbiamo ricoverato un cittadino Biellese, perché tante rianimazioni del Piemonte erano sature- ha scritto su Twitter il presidente valdostano, in polemica con la scelta del Governo di non riclassificare la regione in zona arancione-. Oggi deduciamo (da Roma non arrivano comunicazioni) che rimarremo zona rossa e a ora non sappiamo perché. Roma deve darci risposte chiare, questa non è serietà".

"La mancata spiegazione dei criteri di analisi dei dati e l'assenza di comunicazioni tempestive preoccupano la Giunta regionale della Valle d'Aosta, che si riserva ogni azione politica nelle prossime ore, dopo l'annuncio governativo che conferma la Regione autonoma come 'zona rossa'", riporta una nota della Giunta della Valle d'Aosta.